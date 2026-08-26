Más de 2.000 ceutíes se manifiestan a las puertas de Delegación del Gobierno por la "inacción" en la crisis migratoria

Más de 2.000 ceutíes se han manifestado este miércoles y han llegado hasta la Delegación del Gobierno en protesta ante la "inacción" del Gobierno en la gestión de la crisis migratoria - GABRIELA SARDÁ

CEUTA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de dos mil ceutíes se han concentrado este miércoles por la tarde a las puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta para protestar contra la gestión del Ejecutivo central de la crisis migratoria y denunciar lo que consideran su "inacción" ante la situación que atraviesa la ciudad. La movilización, que ha comenzado a las 18.00 horas frente al Hospital Militar, ha ido creciendo a medida que los manifestantes se han incorporado a la marcha desde distintos puntos de Ceuta.

Los participantes han llegado a la concentración portando banderas de España y de Ceuta y han coreado durante la tarde consignas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "Ceuta no es un CETI", además de reclamar la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La protesta ha comenzado en la barriada de O'Donnell, frente al Hospital Militar, uno de los emplazamientos contemplados por el Gobierno central dentro del dispositivo de acogida diseñado tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Los manifestantes han mostrado su rechazo a que este y otros espacios de la ciudad puedan ser utilizados para alojar a personas migrantes.

Desde allí, los ciudadanos han iniciado una marcha hacia las Puertas del Campo, donde se han sumado nuevos participantes antes de continuar hasta las inmediaciones de la Delegación del Gobierno. La movilización da continuidad a la protagonizada este martes por centenares de ceutíes, que recorrieron diferentes barriadas de la ciudad para expresar su malestar por la gestión de la crisis migratoria.

A su llegada a la Delegación, la concentración ha adquirido una mayor dimensión, con más de dos mil personas congregadas frente al edificio y lanzando proclamas contra la actuación del Ejecutivo central. Los manifestantes han denunciado la "inacción del Gobierno" y han reclamado una respuesta que permita resolver la situación de las personas migrantes que permanecen en Ceuta tras la crisis.

MANIFESTACIÓN MIENTRAS VIVAS SE REUNÍA CON TORRES

La protesta se ha desarrollado, además, mientras en el interior de la Delegación del Gobierno se celebraba una reunión de seguridad nacional convocada para abordar precisamente la situación derivada de la crisis migratoria. El encuentro ha estado presidido por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, acompañado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En la reunión han participado también representantes de los distintos ministerios implicados en la gestión de la crisis, así como miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con el objetivo de coordinar las medidas adoptadas ante la situación generada tras la llegada masiva de personas migrantes a finales de julio.

Mientras el encuentro se desarrollaba en el interior, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en los accesos a la Delegación del Gobierno para controlar la entrada al edificio y evitar que alguno de los manifestantes pudiera acceder al interior. Los agentes han vigilado especialmente las puertas de acceso ante la elevada concentración de ciudadanos en las inmediaciones.

Los manifestantes han mantenido durante la reunión sus consignas contra los responsables políticos de la gestión de la crisis, reclamando de forma reiterada la dimisión de Pérez Triano y de Pedro Sánchez. También han expresado su rechazo a que Ceuta siga siendo utilizada como lugar de acogida ante la falta de una solución que, a su juicio, debe pasar por el traslado de las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

La movilización se produce un día después de las protestas ciudadanas del martes y después de que el Gobierno central haya matizado que instalaciones como polideportivos u otros equipamientos incluidos en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros solo se utilizarían en circunstancias excepcionales y mediante el consenso con las administraciones implicadas.

Las explicaciones del Ejecutivo no han frenado el malestar de una parte de la ciudadanía ceutí, que durante las últimas jornadas ha intensificado sus protestas ante la situación migratoria y el temor a que espacios públicos y otras instalaciones de la ciudad sean habilitados para la acogida de migrantes.