Más Madrid aclara ahora que está dispuesta a hablar de alianzas para las autonómicas con IU y Movimiento Sumar

Archivo - El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, durante una rueda de prensa en conjunto de Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha matizado ahora que su formación está dispuesto a hablar de posibles alianzas electorales para los próximos comicios autonómicos de 2027 con "fuerzas amigas", en referencia a IU y Movimiento Sumar. No obstante, insisten en que su proyecto es la referencia para la izquierda y, por tanto, su marca es un valor para el electorado.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa en representación de los partidos de Sumar para aclarar que Más Madrid no cierra la puerta al diálogo con estas fuerzas políticas, con las que ha revalidado su alianza a nivel estatal de cara a las generales, después de que la semana pasada fuentes del partido descartaran incluir a IU y Sumar en la lista autonómica, limitando los posibles acuerdos electorales a nivel municipal y en las localidades donde hubiera implantación por parte de todos los actores.

Ese portazo inicial incluso antes de que se constituyera una mesa de diálogo generó malestar en IU, que advirtió que dicho rechazo ponía en "en riesgo mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos". También dejó claro que iban a presentarse a las elecciones en Madrid, ya fuera en solitario o en coalición, y que el momento político exige altura de miras para conformar frentes amplios.

Con este contexto Rubiño ha explicado que ahora Más Madrid está en pleno proceso de primarias para las listas autonómicas y en diversos municipios, incluida la ciudad de Madrid, y que habrá "sin duda" tiempo para abordar la cuestión de las alianzas electorales cuando toque.

Al respecto, ha proclamado que en un contexto "cada vez más confederal" y donde el electorado de izquierdas apuesta por el arraigo territorial en distintas autonomías, esa es la apuesta que hace Más Madrid al ser el partido que aporta "identidad regional" al votante progresista.

"Hoy lideramos la oposición en Madrid y estamos en condiciones de representar una alternativa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y eso va a seguir siendo así", ha declarado para precisar que eso "no es obstáculo" para que cuando se dé la ocasión puedan iniciar "el diálogo con las fuerzas amigas" con la que están colaborando a nivel político e institucional.

Y ha citado específicamente a Verdes Equo, el partido verde con el que ha conformado coalición para las listas autonómicas en el pasado, y "por supuesto" en IU y Movimiento Sumar.

"Tenemos un diálogo abierto a todos los niveles y cuando llegue el momento, desde luego que exploraremos lo que haya que explorar y no tengan ninguna duda que ese momento antes de las elecciones de mayo del 27 llegará y podremos ver hasta dónde se concreta en cada uno de los niveles institucionales", ha zanjado.

Más Madrid sí ha descartado la posibilidad de una candidatura conjunta con Podemos, que postula como su referente electoral a su secretaria general Ione Belarra, y llamó a concentrar el voto de izquierda en las fuerza que tienen implantación en el territorio.