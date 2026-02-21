Más Madrid, IU, Comuns y Sumar reivindican su alianza como el proyecto "ganador" y la "casa común" de la izquierda

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre (i), la ministra de Sanidad, Mónica García (2d), el coordinador federal de IU, Antonio Maillo (2i), la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández (d), y el ministro de Cultura, Ernest - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar ha lanzado este sábado la reedición de su alianza electoral reivindicándose como el proyecto "ganador" y la "casa común" de la izquierda donde, según han enfatizado, "no sobra nadie" y está abierta a todas las organizaciones.

Las cuatro formaciones han lanzado este mensaje durante un acto en el Círculo de Bellas Artes que ha desbordado las previsiones de asistencia, dado que a las 400 personas previstas en el recinto inicial se ha habilitado también una sala de cine anexa al centro con capacidad para de 200 butacas.

Todo ello en una semana clave para este espacio político después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lanzara su proyecto para reordenar la oferta electoral de la izquierda y Podemos lo rechazara abiertamente, postulando como la formación capaz de poner en pie a la izquierda.

MÓNICA GARCÍA: FUERA EL PESIMISMO

En este contexto, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado que la derecha quiere que estén divididos pero la izquierda "ni se van a distraer ni lo van a permitir", dado que es hora del compromiso y conformar un frente democrático en el que se necesita a "cada átomo de fuerza progresista", pues hay que "arrimar el hombro" ante el avance de la extrema derecha.

"Esta es la casa común de la izquierda, una casa abierta con cimientos (...) Vente pa' casa", ha apostillado García para destacar que están consolidando la izquierda "fraterna" frente al "ruido" para quitarse de encima el "pesimismo" y los "nubarrones. "Nunca hemos estado aquí para resistir sino para avanzar", ha remachado.

URTASUN: LA ARITMÉTICA ESTÁ BIEN PERO HACE FALTA PROYECTO

Por su parte, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha remarcado que la "aritmética electoral" es importante pero lo que aspiran con esta alianza a un proyecto "ganador" en la izquierda alternativa, en alusión velada a Rufián, de reorganizar la oferta de candidaturas de la izquierda.

También ha lanzado una advertencia al PSOE de que "no se gana" la reedición del Gobierno con el "freno de mano puesto" en materia social y le ha exigido que deje de pensar en la complejidad de armar mayorías en el Congreso, dado que no pueden remontar si se acepta un "veto previo" a iniciativas en el Consejo de Ministros.

Aparte, ha reivindicado que la candidatura de Sumar en los comicios generales de 2023 ya logró maximizar la representación de la izquierda política en muchas circunscripciones y que estas cuatro organizaciones son capaces de armar mayorías sociales cuando la situación urge.

También ha lanzado mensajes a Més per Mallorca, Compromís y Chunta Aragonesista para renovar sus alianzas, porque en este proyecto "no sobra nadie y falta aún mucha gente", y ha espetado a "vendepatrias" de Vox que no van a permitir que conviertan a España en una "sucursal" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

MAÍLLO: LA UNIDAD ES EL NUEVO "SENTIDO COMÚN"

A su vez el coordinador federal de IU, Antonio Maillo, ha proclamado que se acabó la "melancolía" en la izquierda alternativa y que esta confluencia está a la altura del momento histórico y es "irreversible", convencido de que aún hay muchos partidos que se van a incorporar.

Maíllo ha subrayado que IU tiene claro quién forma parte del bloque democrático y quien al reaccionario, para argumentar también su optimismo de que durante esta semana se haya instalado el "sentido común" que es la unidad en el espacio progresista.

Por ello, ha reivindicado que esa unidad es el mecanismo más eficaz para transformar la mayoría social en una mayoría electoral, por lo que toca organizarse con "inteligencia política". Y es que ha advertido de que aunque el momento es complicado, no se puede caer en la "trampa" de los que quieren hacer creer que la victoria de PP y Vox es "inevitable".

SUMAR: HAY QUE ENTENDERSE CON LA IZQUIERDA CONFEDERAL

Mientras, la coordinadora general de Movimiento Sumar ha defendido que la alianza de estas formaciones se hacen cargo de la petición del "pueblo progresista", que les piden que innoven, tengan "osadía" y que transite nuevos caminos con "poco miedo", "mucha valentía" y "abiertos de par en par" a todas las fuerzas políticas.

Y hacerlo, según ha relatado, implica ponerse de acuerdo con las izquierdas confederales y a los que "hoy no están" pero que les acompañaron, en lo que parece una alusión a Podemos y a socios como Chunta y Més per Mallorca.

También ha defendido que esta alianza importa más el "para qué" que "el quién", deslizando que el liderazgo de la futura candidatura es secundario, consciente de que la gente no les quiere "ensimismados" ni "prisioneros de alianzas anteriores". "No queremos ser la izquierda del PSOE, queremos ser la izquierda", ha exclamado.

Por ello, ha agregado que esto no es solo una coalición electoral sino una alianza no ideológica sino "plural", "democrática", "pegada al territorio" y participada más allá de las estructuras partidarias", "donde no sobra nadie que no se autoexcluya".

AUSENCIA DE DÍAZ

Para esta cita han estado arropados por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la titular de Juventud, Sira Rego, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exministro Alberto Garzón.

La gran ausente ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aún no ha decidido si quiere repetir como candidata y declinó acudir al entender que era el momento de las formaciones políticas. Su figura ha sido reivindicada por Mónica García y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha presentado el evento.