Más Madrid pide adaptaciones en 450 paradas de autobús en municipios para la accesibilidad de personas con discapacidad

Archivo - Autobús interurbano de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), a 26 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado adaptaciones en más de 450 paradas de autobús de 110 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid para que sean "realmente accesibles" a las personas con discapacidad.

La petición la ha hecho la diputada Paz Serra esta semana en la comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid, donde ha pedido al Gobierno regional medidas para garantizar "el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad".

"Es verdad que los autobuses urbanos son accesibles por ser bajos, pero en los autobuses interurbanos sí que existen problemas, sobre todo con las rampas. Las quejas se han multiplicado en Alcorcón y en el corredor de la A-5", ha alertado.

Asimismo, Serra ha detallado que para los usuarios de Buitrago de Lozoya y de la Sierra Norte la situación "tampoco es mejor" con plataformas elevadoras que "sirven para salvar los escalones de los autobuses que fallan también cada vez más".

"En Arganda del Rey los usuarios de la Línea 312 se encuentran con una papelera, una farola o cualquier otro elemento que bloquea el despliegue de las rampas en las marquesinas y estaciones de autobuses", ha lamentado.

Por su parte, el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez, ha defendido que el Ejecutivo autonómico "tiene una hoja de ruta muy clara, que es pasar de un sistema mayoritariamente accesible a uno plenamente inclusivo".

En cuanto a los autobuses, Rodríguez ha remarcado que todos los autobuses "son accesibles" y que en el caso de los interurbanos el suelo no es bajo, sino que tiene otra serie de características, como la rampa automática y manual, a las que realizan inspecciones.

ACCESIBILIDAD DEL 72% EN METRO

El director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha destacado que el 100% de Metro Ligero y los grandes intercambiadores están adaptados. Además, las estaciones de Metro han pasado de tener una accesibilidad del 60% al 72%.

"La accesibilidad obtiene una puntuación en la valoración media cercana al 8,5 del 10 y las quejas clasificadas de PMR representan aproximadamente el 1% sobre el total de las reclamaciones. Son datos positivos, sin duda, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Detrás de cada incidencia o de queja, hay una persona que no puede desplazarse con normalidad", ha añadido.

No obstante, la diputada de Más Madrid ha insistido en que las obras de accesibilidad que se están llevando a cabo en la estación de Santiago Bernabéu, para hacerla accesible con ascensores y conectar la calle, el andén principal y el vestíbulo, deben responder también a "las necesidades de transporte del conjunto de la ciudadanía".

"Hay muchas estaciones que son accesibles sobre el papel, pero realmente no se da información sobre si los ascensores están funcionando en un momento dado. Entonces puede darse la circunstancia de que tú llegues a una estación creyendo que es accesible y el ascensor no funciona y te has encontrado atrapada en el andén sin poder subir ni nada", ha defendido.