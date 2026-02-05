Más Madrid reparte apoyos en la campaña del 8F: Antonelli asiste a un acto de IU-Sumar y Emilio Delgado respaldó a CHA

Archivo - La senadora Carla Delgado Gómez, más conocida como Carla Antonelli, durante un pleno en el Senado, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Senado aprueba hoy de manera definitiva la reforma de la ley del Convenio Económico de Nav - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Más Madrid Carla Antonelli apoyará este viernes un acto de la coalición IU y Movimiento Sumar a las elecciones autonómicas en Aragón centrado en los derechos del colectivo 'LGTBIQ+'.

Así, la formación madrileña reparte apoyos en esta campaña electoral después de que su compañero de partido y portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, respaldara la candidatura de la Chunta Aragonesista durante su mitin central de campaña.

Antonelli, también diputada autonómica de Más Madrid asistirá a este evento, que también tiene carácter lúdico, para mostrar las propuestas que ofrecen IU y Sumar con el objetivo de elevar la "equidad y diversidad de Aragón", como ha difundido IU Aragón en su perfil de redes.

La candidatura de IU y Movimiento Sumar ha contado con el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia) durante la campaña. También han arropado a la candidatura el líder IU, Antonio Maíllo, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

Mientras, la Chunta Aragonesista ha contado con el respaldo de otros aliados de la coalición Sumar y que ya mantenían alianzas previas con la formación, como es el caso de Compromís, el Partido Verde (antes Verdes Equo) y Més per Mallorca.

Asimismo, Emilio Delgado (Más Madrid) fue también al mitin central del pasado sábado para acompañar al candidato de la CHA, Jorge Pueyo, y defendió que la formación aragonesista presentara su candidatura propia a estos comicios, al defender que es el espacio de la izquierda alternativa que funciona en Aragón.

