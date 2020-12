Más País y Compromís insisten con su ley para delimitar la inviolabilidad del Rey, vetada en septiembre

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más País y Compromís han vuelto a registrar en el Congreso una proposición de ley para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como persona privada, una iniciativa ya vetada por la Mesa del Congreso hace unos meses.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, han decidido insistir con esta propuesta --que registraron el pasado mes de septiembre-- tras conocer el nuevo veto de la Mesa del Congreso a abrir una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades que se achacan a Juan Carlos I, que ellos mismos solicitaron junto a fuerzas independentistas.

El pasado mes de septiembre, el PSOE, el PP y Vox frenaron en el órgano de gobierno de la Cámara la calificación de esa iniciativa con el argumento de que, al estar la inviolabilidad del Jefe del Estado fijada en la Constitución, ha de presentarse una proposición de reforma constitucional para modificarla.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha señalado que la Mesa tumbó en su día su propuesta "preventivamente" y, por eso, ahora han decidido volver a registrarla acompañando su texto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, según ha recordado, subraya que el órgano de gobierno del Congreso no tiene entre sus funciones decidir su una iniciativa es o no constitucional.

"TODAS LAS VECES QUE HAGA FALTA"

Errejón cree que la Mesa que dirige Meritxell Batet debe permitir tramitar su proposición de ley pero ha advertido de que si de nuevo vuelven a tumbarla, la volverán a registrar "todas las veces que haga falta".

Preguntado, en este punto, si han hablado con alguien del PSOE para que, esta vez sí, permitan la tramitación de esta iniciativa, Errejón ha respondido que no. "No estamos negociado una ley sino diciendo a la Mesa que nos deje hacer nuestro trabajo --ha defendido--. Las leyes no se vetan sino se discuten y si no la quieren, que las voten en contra".

"La Mesa no puede interpretar lo que es constitucional o no", ha insistido, por su parte, el representante de Compromís, quien cree que es necesario fijar bien la inviolabilidad del Jefe del Estado que plantean en su iniciativa con el fin de "clarificar" que todo lo que está sucediendo con el Rey emérito no vuelva a darse en el futuro.