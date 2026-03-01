Mayor Oreja urge a PP-Vox a armar una "alternativa al Frente Popular": "UCD rechazó el pacto con Fraga y desaparecimos"

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja en una entrevista concedida a Europa Press, coincidiendo con la publicación de su libro 'Una verdad incómoda'. - FERNANDO SÁNCHEZ-EUROPA PRESS

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja considera que PP y Vox deben armar una "alternativa al Frente Popular" que conforman el PSOE de Pedro Sánchez y partidos como Bildu y ERC con el fin de evitar que ETA llegue al gobierno, máxime cuando, a su juicio, la banda terrorista "es presente y, sobre todo, es futuro". Es más, aconseja a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal acercar posiciones y no repetir lo que ocurrió en 1982 cuando la UCD rechazó el acuerdo con la Alianza Popular de Manuel Fraga y "desapareció".

"UCD y Alianza Popular no hicimos ningún acuerdo. Y Alianza Popular destruyó al otro. No se puede volver a repetir esta situación", asegura Mayor Oreja en una entrevista concedida a Europa Press, coincidiendo con la publicación de su libro 'Una verdad incómoda' (Espasa) que presentarán públicamente el próximo 11 de marzo el expresidente José María Aznar y la expresidenta del PP vasco María San Gil.

Mayor Oreja recuerda que Fraga en 1982 abogó por conformar una "mayoría natural" --pero esa alianza no prosperó-- y subraya que hoy "la mayoría natural" es de "centroderecha", "del PP y de Vox", si bien evita detallar cómo debería materializarse esa alianza o acuerdo entre ambos partidos.

En septiembre de 1982, UCD rechazó por amplia mayoría la coalición preelectoral con Alianza Popular ante las elecciones de octubre de ese año, que ganó holgadamente el socialista Felipe González con 202 diputados. Por su parte, UCD retrocedió hasta los 11 escaños (tenía 157) y AP subió 10, pasando de 97 a 107 actas.

AVISA QUE EL ACUERDO ENTRE PP Y VOX ES UN "CLAMOR SOCIAL"

En medio de las negociaciones de PP y Vox para llegar a un acuerdo en Extremadura y Aragón y ante las desavenencias que han mostrado ambos partidos estas semanas, Mayor Oreja avisa que el "abismo" y el "grado de escándalos" que vive España es de "tal magnitud" que tendrán que hacer de "la necesidad virtud".

A su entender, aunque hoy "parece difícil" y "casi imposible", debe ser una realidad porque ese acuerdo entre PP y Vox es "una demanda" y "un clamor social". Por eso, el exministro anima a ambas formaciones a presentar "no una alternancia de siglas" sino "una alternativa y un proyecto de reversión de la situación de España"

Ante el crecimiento que está experimentando el partido de Abascal, Mayor Oreja asegura que "en política hay olas" y "mareas" pero apunta a que PP y Vox tendrán que "convivir los dos" porque al final se trata de que "la derecha institucional y la derecha reactiva" se entiendan.

Sobre si cree que Vox busca el 'sorpasso' al PP, critica que en "unos y otros" tengan "malas tentaciones" en "esta pugna". "En UCD fueron tan malas que no hicimos el acuerdo con Alianza Popular en el año 82 y desaparecimos", recuerda, para pedir a PP y Vox ser "fieles" con lo que dicen los españoles en las urnas.

A su entender hay que "tomar conciencia de la extraordinaria realidad que se está viviendo en España" porque desde 2018 gobierna el país "un proceso, un Frente Popular". "Creo que lo que hay que tomar es conciencia, no quedarse en la anécdota", abunda.

CREE QUE SE PARECE AL FRENTE POPULAR DEL 36

En este sentido, sostiene que lo que ocurre ahora se parece a lo que fue en su momento un Frente Popular del 36 y por eso urge a "hacer una alternativa al Frente Popular, que va a llevar al gobierno a ETA".

El exministro pronostica que, "aunque pierda el poder" y pase a la oposición, ese Frente Popular "seguirá en el País Vasco, en Cataluña y en Navarra", "pensando que va a durar poco tiempo el Gobierno de PP y Vox". "Utilizarán el nombre de 'No pasarán', diciendo ya ha llegado la otra derecha de España", vaticina.

Es más, el también exportavoz del PP en el Parlamento Europeo cree que intentarán "conquistar Galicia", recuperando el proyecto que "se llamaba Galeuska" y que incluye "Euskadi, Cataluña y Galicia, tres comunidades nacionales".

LA "METAMORFOSIS" DEL PSOE: UN "SUICIDIO"

El exministro opina que ETA "no es pasado" sino que es "presente y, sobre todo, futuro". "Es un proyecto que va a gobernar el País Vasco y Navarra en los próximos años. ETA va a sustituir al proyecto del PNV en el Gobierno vasco", augura.

Tras señalar que la actuación de Sánchez es "exactamente una continuidad" de Zapatero, Mayor Oreja opina que "se ha producido una metamorfosis" en el PSOE y que escuchando al expresidente Felipe González puede verse que "al final es otro proyecto".

Según subraya, el "proyecto de ruptura se ha impuesto" en el Partido Socialista y es un "suicidio" para esa formación. "Cuando tú pactas con ETA, la metamorfosis no es de ETA. La banda terrorista deja de matar, pero no cambia la naturaleza del proyecto. En cambio, el PSOE sí cambia la naturaleza del proyecto", resalta el exeurodiputado del PP.

Después de que haya afirmado que ya no es del PP porque dejó el partido "en silencio", Mayor Oreja explica que dejó la política activa en 2014 "sin ruido" tras una conversación con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que trasladó que "no podía seguir porque no se estaba diagnosticando desde el Gobierno el proyecto que habían puesto en marcha Zapatero y ETA".

REGRESO DE JUAN CARLOS I A ESPAÑA

Ante el debate abierto sobre el regreso o no del rey emérito Juan Carlos I a España, el exministro apoya la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que el monarca debería volver de su exilio en Abu Dabi.

En este contexto, recuerda que España tiene dos reyes que han muerto en el exilio: se trata de Isabel II, que falleció en 1904 en París, y de Alfonso XIII, quien murió en Roma en 1941. Tras estos precedentes, cree que "para la Monarquía de España sería muy malo que el rey Juan Carlos también estuviese sus últimos días en el exilio".

No obstante, aclara que hace su planteamiento es desde "el punto de vista institucional", en el sentido de que la "Monarquía no puede tener siempre el concepto de exilio unido a su suerte" y subraya que más allá de los "dimes y diretes" tiene que haber una estabilidad. "No podemos asociar la Monarquía a la palabra exilio", asegura, para advertir de que los reyes británicos tienen "más escándalos", pero nunca se van del Palacio de Buckingham.

PARTIDARIO DE DESCLASIFICAR TODO

El exministro del Interior es partidario de que se desclasifique "todo", apoyando así que vean la luz los papeles secretos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 porque, según relata, siempre ha tenido "muy poco respeto a los papeles secretos" y cree que "todos son desclasificables". "Yo estoy muy alejado de la mitificación del papel secreto", apostilla, avisando que "a veces acertaban y a veces no acertaban".

Y en cuanto al golpe de Estado en sí, sostiene que fue "una payasada, una caricatura y un disparate", pero que podría haber supuesto "una tragedia" y España podría haber "sufrido una escalada de enfrentamiento civil".

Mayor Oreja no ha querido entrar en el fondo de lo que ha ocurrido con el ya exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, citado por presunta agresión sexual. Dice que para él es "inimaginable" y no quiere "ni entrar en el tema".

Preguntado sobre si el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska debería dimitir tanto si lo sabía como si no hubiera tenido conocimiento, su conclusión es que, como el Gobierno está en un proceso de ruptura, solo se preocupa de seguir en el poder. "Cuando rompes y destruyes no tienes limites morales", resalta.