Mayor Oreja ve la regularización "masiva" un "disparate": pueden crearse "guetos" como en Londres, París o Marsella

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja considera un "disparate" la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno --que califica de "masiva"--, alegando que pueden crearse "guetos" en España como ha ocurrido en Londres, París o Marsella. También se opone a que el Gobierno blinde el aborto en la Carta Magna y entiende que es un "fraude constitucional" hacerlo por el artículo 43, retando a que se reforme el 15 relativo a la defensa de la vida, se disuelvan las Cámaras y se haga un referéndum.

Mayor Oreja ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la publicación de su libro 'Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira" (Espasa), en el que hace un repaso de sus años en la política, que incluyen sus vivencias como ministro del Interior, la lucha contra el terrorismo y una reflexión de lo que él considera un "proceso" iniciado en España a raíz del pacto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA, que pretende acabar con la Constitución de 1978.

En cuanto a la regularización extraordinaria de inmigrantes, Mayor Oreja recuerda que cuando él estaba en el Ejecutivo de José María Aznar se hicieron dos regularizaciones "masivas", una en el año 1999 y otra en el año 2000, al verse obligados, según explica, por una proposición de Ley que hizo CiU apoyada por el PSOE.

No obstante, aclara que hay dos grandes diferencias con aquel momento. Por un lado, que entonces "había un millón de inmigrantes, hoy habrá once". Y por otro que "había un boom económico" en el que la mayoría de inmigrantes ya tenían contrato de trabajo, con lo que en el fondo, expone, ya estaba normalizada su situación.

Sin embargo, cree que ahora, dado el volumen de inmigrantes que tiene ya España, está convencido de que puede acabar ocurriendo aquí lo que en otros países de nuestro entorno con la creación de "guetos" a las afueras de las ciudades.

MUCHOS OBISPOS COMPARTEN SU OPINIÓN

A su entender, "una regularización masiva en estas circunstancias es un disparate". "Con el volumen que tenemos de inmigrantes, viendo lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en París, lo que está pasando en Marsella lo que está pasando en Londres, lo que está pasando en los países donde (hay) una pésima inmigración" y donde se han creado "guetos a las afueras", considera que España tendría que tomar "muy en serio la regularización" y hacerla "no por ley, sino por contratos de trabajo".

El exmnistro ha defendido a este respecto que su postura es compartida por muchos obispos y reduce el apoyo de la Iglesia a la regularización extraordinaria, al presidente de la Conferencia Episcopal, al tiempo que ha advertido de que hay que alejarse del "buenismo" en este asunto.

Mayor Oreja también ha opinado sobre el anuncio del Gobierno de que quiere blindar el aborto en la Constitución. Ha descartado a este respecto que haya sido una maniobra por el anuncio de la visita del Papa León XIV, que estará en España entre los días 6 y 12 de junio. "No creo que sea precisamente para el viaje del Papa, porque lo único que esto hace es movilizar más a los católicos", ha precisado.

GOBIERNAN INGENIEROS SOCIALES

En este contexto, ha considerado que esta propuesta es una parte del proyecto de la izquierda porque, en su opinión, quienes gobiernan son "ingenieros sociales". "No hay ministerios, hay líneas de ingeniería social", ha exclamado, antes de apuntar que lo que están tratando es de "cambiar la conciencia de los españoles", al decir que lo moderno es la eutanasia, el aborto, el género o la memoria histórica.

En cualquier caso, le produce "tristeza" ver cómo el Gobierno necesita siempre "dividir" a las instituciones, al recordar que con este asunto también ha dividido al Consejo de Estado, que lo aprobó por 16 votos contra 4, después de haberlo hecho con la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.

Y en cuanto a la forma en que se puede llevar a cabo esa reforma, cree que es un "fraude constitucional" porque tratan de "alterar" la Carta Magna por un artículo que no expresa el derecho a la vida, sino el 43, que son, ha apuntado, los derechos "prestacionales" de salud o medioambiente.

Sin embargo, ha señalado que "la vida está defendida por el artículo 15" y reta al Gobierno a reformarlo, para lo que tendría que disolver las Cámaras y hacer un referéndum. Esto último, ha precisado, "significa no hacer un fraude constitucional".

No obstante, Jaime Mayor Oreja, ha considerado que el debate del abordo y el derecho a la vida durará mucho tiempo y ocurrirá como con la "esclavitud": "Hoy el aborto es moda dominante, la esclavitud era moda dominante".

Recuerda a este respecto que tuvieron que ser la Iglesia católica y los reyes católicos quienes dijeran que todos son iguales. En su opinión, llegará un momento en el que se diga del aborto lo mismo que ahora se dice de la esclavitud: cómo pudo haber esclavos, personas de otra condición humana.

"Pasa lo mismo con el aborto, matar a una persona como solución del problema es un disparate, esa persona no es la misma persona que su madre, la madre no tiene derecho a matar a una persona distinta", ha exclamado Mayor Oreja en la entrevista con Europa Press. Por ello, cree que "dentro de 100 años" la sociedad se avergonzará de haber tenido el aborto como fórmula para resolver algunas situaciones.

"Pero hoy no es así, hoy es una moda dominante. Hoy el aborto supuestamente es un derecho, es decir, lo que está en el Código Penal reflejado casi como un delito, ahora se transforma en un derecho", ha recriminado el exministro, quien ha atribuido el aborto a la "cultura woke".

En esto ha asegurado coincidir con Julián Marías, del que asegura que decía que la mayor tragedia del siglo XX había sido la legalización del aborto, a pesar de que en el siglo pasado hubo dos guerras mundiales. Cree que "esa batalla se ganará, pero tardará tiempo".