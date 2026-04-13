MEET Andalucía 2026' reúne en Sevilla a más de 30 agencias de turismo idiomático y 100 profesionales

Evento 'MEET Andalucía 2026' en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El evento 'MEET Andalucía 2026' ha reunido los días 11, 12 y 13 de este mes de abril a más de 30 agencias internacionales de turismo idiomático y un centenar de profesionales del sector en Sevilla, en un punto de encuentro del sector internacional de la enseñanza del español como lengua extranjera.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota, el objetivo de este encuentro es reforzar las relaciones comerciales entre las escuelas andaluzas de español y las principales agencias internacionales especializadas en turismo idiomático, además de afianzar Andalucía como líder del país para el aprendizaje del español.

Así, en las tres referidas jornadas se han desarrollado reuniones profesionales, presentaciones de destinos educativos y actividades culturales.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado en su intervención durante la inauguración que la provincia de Sevilla "reúne todos los elementos para posicionarse como destino prioritario donde aprender español".

Además, ha subrayado que el turismo idiomático es "una oportunidad estratégica" y "un sector en crecimiento con un enorme impacto económico". Además, durante la apertura, también han intervenido el presidente de EEA, Juan Antonio Bardón, la presidenta de Fedele, Eva Laguna y el director de Turismo Andaluz, Philipp Heuri.

En la visita, los más de 80 participantes, han recorrido la bodega y han participado en una degustación de mosto. Además, han asistido a un espectáculo flamenco en directo.