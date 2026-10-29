El menor arrestado por incitar a saqueos este sábado en València tenía un grupo con 400 seguidores

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VALENCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El menor de 17 años detenido por incitar a realizar saqueos este sábado en la ciudad de Valencia tenía varios grupos en dos aplicaciones de mensajería, uno de ellos con hasta 400 seguidores, según ha informado Jefatura en un comunicado. Los dos canales de "Blocus Vic" han sido cerrados.

El menor, arrestado este miércoles, habría creado grupos en dos aplicaciones de mensajería en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de Valencia el día 31 de octubre.

Las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional sobre los canales de comunicación en aplicaciones de mensajería instantánea, creados a comienzo de esta semana, bajo el nombre 'Blocus Vlc', han permitido identificar y detener al creador de los mismos, un menor de 17 años.

El arrestado realizaba a través de esos canales de comunicación un llamamiento a la movilización de personas con el objetivo de realizar de forma coordinada entre sus miembros actos de saqueos y pillajes en comercios de Valencia, mencionando concretamente tiendas situadas en la zona centro de la ciudad.

INFORMABA DE LA FECHA Y HORA DE LOS ASALTOS

También dirigía, daba órdenes e indicaciones al resto de componentes, informándoles de la fecha y hora de los asaltos e incitando al resto a que publicitasen el grupo en redes sociales a fin de que se uniese más gente al grupo.

En estos grupos incluso planeaban cómo debían hacerse los saqueos de los comercios, explicaban el 'modus operandi' a utilizar e instigaban a provocar incendios para distraer a la policía mientras los cometían.

Por todo ello, el creador de ambos canales ha sido detenido como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. Fiscalía de Menores ha decretado, como medida cautelar, su internamiento en un centro de menores.

Continúan las investigaciones para lograr el total esclarecimiento de los hechos. Ambos canales de comunicación han sido ya cerrados.