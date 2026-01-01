Al menos siete presidentes autonómicos se subirán el sueldo en 2026

Archivo - Foto de familia de la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de diciembre de 2024, en Santander, Cantabria (España). - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

Los presidentes de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha son los líderes territoriales que, hasta el momento, han previsto un incremento salarial este año 2026 en consonancia con la subida preparada para los funcionarios.

Así aparece reflejado en los Presupuestos de cada comunidad, consultados por Europa Press, aunque el número total de presidentes que se incrementarán su salario aún se desconoce porque muchos Gobiernos autonómicos siguen elaborando sus cuentas públicas para el próximo curso.

Estos siete 'barones' autonómicos que por el momento tienen previsto subir su salario han optado por el incremento salarial acordado para los funcionarios, tal y como se recoge en los articulados de las leyes de Presupuestos.

Y es que el Gobierno central ha aprobado recientemente un decreto ley con la subida salarial de los empleados públicos para los próximos años: El incremento salarial será del 2,5% para este año y de hasta el 2% para 2026.

En el caso del Gobierno central, el Ejecutivo aún no ha dado a conocer su proyecto de Presupuestos para el próximo año, por lo que el sueldo anual de Pedro Sánchez es por el momento de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

Así las cosas, Adrián Barbón (PSOE), María José Saénz de Buruaga (PP), Imanol Pradales (PNV), María Chivite (PSOE), Gonzalo Capellán (PP), Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Emiliano García-Page (PSOE) tienen previsto experimentar en 2026 el incremento salarial que permita el Estado.

Muchos de ellos han contemplado esta subida mediante una fórmula en sus Presupuestos en la que aseguran que las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y demás altos cargos serán las vigentes para este año, "sin perjuicio" del incremento salarial para los empleados públicos.

De este modo, la retribución del presidente de Asturias, Adrián Barbón, pasaría de 72.979 euros anuales al incremento previsto por el Estado para 2026. En 2025, el salario anual de su homóloga cántabra, María José Saénz de Buruaga, era de 71.835,12 euros y también crecerá en proporción de lo que permita el Estado.

En el caso del lehendakari, Imanol Pradales, no especifica su sueldo, aunque el proyecto de Presupuestos precisa que sus retribuciones pueden experimentar una subida de sueldo a la par que los empleados públicos.

Algo similar ocurre en Navarra, donde su presidenta, María Chivite, percibirá 83.381,76 euros anuales en catorce pagas, sin perjuicio, en el caso del personal fijo y contratado, de la percepción de la retribución por grado y/o antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa aplicable a la respectiva relación de servicio.

Mientras, el presidente riojano, Gonzalo Capellán, que ha cobrado 82.756 euros este año, ahora prevé una subida salarial como los funcionarios, al igual que su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que este año ha cobrado 91.717,78 euros.

En cuanto a Mañueco, el sueldo que tiene el presidente de Castilla y León en el año 2025 era de 79.415,16 euros y el proyecto de cuentas públicas regionales también contempla la subida de los funcionarios.

Por contra, Madrid, Canarias y Galicia son los únicos que, por el momento, han recogido una congelación salarial de sus presidentes en sus proyectos de presupuestos para el próximo año.

En el caso de la Comunidad de Madrid lleva ya quince años consecutivos con el mismo sueldo para la Presidencia, aunque Isabel Díaz Ayuso es la mandataria autonómica que más retribución anual percibe de estas comunidades, unos 103.090 euros al año.

Por su parte, Fernando Clavijo, de Canarias, ha previsto en sus cuentas públicas para el próximo año seguir cobrando 76.823 euros anuales, mientras que el dirigente gallego Alfonso Rueda percibirá también en 2026 unos 85.743,00 euros anuales.

En cualquier caso, todavía hay Gobiernos autonómicos que aún no han presentado su proyecto de Presupuestos para el año que viene y otros que, aunque sí que han dado a conocer sus cuentas, no se especifica si hay una subida salarial para los miembros de Gobierno.

El sueldo actual del resto de presidentes autonómicos es el siguiente: Jorge Azcón (96.013,32 euros anuales); Juanma Moreno (89.275,32 euros); Juanfran Pérez Llorca (80.173 euros); Marga Prohens (78.803 euros); María Guardiola (85.325 euros); Fernando López Miras (79.499,44 euros).

De todos los presidentes autonómicos, el mandatario catalán Salvador Illa es el que más cobra. A la espera de conocer el proyecto de Presupuestos para el año 2026, el líder del PSC tiene un salario anual de 136.177,5 euros.