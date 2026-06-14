Mercedes González comparece el martes en el Senado tras desvelar la UCO varios encuentros con Leire Díez

Archivo - La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, preside la ceremonia de la jura de bandera de la 172ª promoción de guardias en Valdemoro (Madrid) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá este martes en el Senado tras desvelar la Unidad Central Operativa (UCO) que tuvo varios encuentros con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', lo que motivó que PP y Vox pidieran su dimisión como máxima responsable del Instituto Armado y que otros socios parlamentarios del Gobierno reclamaran explicaciones.

Varias asociaciones profesionales de Guardias Civiles también han reclamado explicaciones al ver "contradicciones" en la versión de Interior, ya que hasta el informe de la UCO se había negado cualquier tipo de contacto entre Mercedes González y Leire Díez.

Tras el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la propia Mercedes González reconoció en un comunicado que se vio en dos ocasiones fuera de la Dirección General --la UCO constató "al menos tres reuniones"-- con Leire Díez, la exmilitante del PSOE en el epicentro de una presunta trama pagada por este partido para tratar de desestabilizar investigaciones judiciales y a la propia UCO.

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la propia Mercedes González han negado que se tratara en aquellas citas con Leire Díez sobre "nada relativo a una trama que --según el ministro-- repugna a todos". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha respaldado a la directora de la Guardia Civil y se ha desvinculado de la exmilitante socialista.

"Jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil ni interferido en ninguna investigación", apuntó la Dirección General, recordando que Mercedes González trasladó en persona su respaldo a la UCO en mayo de 2025, tras los audios donde se hablaba de "matar" a Antonio Balas, el teniente coronel de la UCO que lidera las pesquisas.

HABLARON DEL COMANDANTE RUBÉN VILLALBA

No obstante, la directora sí desveló que Leire Díez le pidió en abril de 2025 que repusiera en su puesto al comandante Rubén Villalba, quien fue detenido por su presunta relación con el 'caso Koldo' y al que la exmilitante socialista había prometido beneficiarle si revelaba datos contra la UCO. Mercedes González "rechazó de plano" tal pretensión y, según ella, "no volvieron a mantener encuentro alguno".

PP y Vox le preguntarán en el Senado por otras cuestiones como la activación del borrado de mensajes por Whatsapp o la gestión que hizo de dos notas de despacho de la Guardia Civil alertando internamente de la estrategia de Leire Díez. En la causa figuran otro guardia civil, Juan Sánchez Yepes, y un ex agente de la UCO investigado con anterioridad por una trama de hidrocarburos, que también se reunió con Leire Díez.

De hecho, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha avanzado parte del interrogatorio que hará su grupo a Mercedes González: "¿Quién le mandó reunirse tres veces con la fontanera de Ferraz? ¿Por qué borró sus conversaciones?".

La comparecencia en el Senado se celebra tras aplazarse la primera citación fijada el 11 de junio, debido a que Mercedes González tenía que participar en el dispositivo de seguridad de la visita a España del Papa León XIV y asistir al Consejo de la Guardia Civil, algo que fue agradecido por las siete asociaciones profesionales en un comunicado conjunto.

Como anécdota, el PP está estudiando en qué sala celebrará la comparecencia de Mercedes González en la Comisión de Interior, ya que prevé hacerlo en la Sala Clara Campoamor, que es donde se suelen hacer los interrogatorios en las comisiones de investigación sobre la SEPI y la del 'caso Koldo'.

INFORMACIONES RESERVADAS Y PRESIONES

El juez del 'caso Leire', Santiago Pedraz, ha señalado que la presunta "trama para desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno tuvo su "punto de inflexión" en abril de 2024, cuando el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abrió un periodo de reflexión de cinco días tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

Además, la UCO recoge en diferentes atestados declaraciones de exmandos de esta unidad de policía judicial constatando que, desde junio de 2024, se habrían ejercido presiones contra ellos para "ponerse de perfil" en la investigación que afectaba a David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno contratado por la Diputación de Badajoz.

Los agentes de la UCO señalaron a la posible influencia que ejerció Leire Díez sobre Mercedes González, que sustituyó a Leonardo Marcos al frente de la Guardia Civil en septiembre de 2024, y que se tradujo en la apertura de tres informaciones reservadas por posibles filtraciones producidas desde la propia UCO. Desde Interior han negado que la exmilitante socialista influyera en estas decisiones.

El pasado 27 de mayo, en paralelo a la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, el teniente coronel al frente de las pesquisas, Antonio Balas, se desplazó a la Dirección General de la Guardia Civil para acceder al despacho del director adjunto operativo (DAO) y máximo uniformado del cuerpo, teniente general Manuel Llamas, donde recabó los expedientes de esas tres informaciones reservadas.

Por este motivo, el juez Pedraz ha citado como testigos a dos generales que lideraron la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, tras desvelar ante agentes de esta misma unidad haber recibido presiones. También se ha citado a los instructores de las informaciones reservadas, el jefe del Estado Mayor de la Benemérita y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.