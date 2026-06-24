Milei viaja a España por sexta vez nuevamente sin encuentros previstos con el Rey ni Sánchez

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, durante el acto de clausura del Madrid Economic Forum, en el Palacio de Vistalegre, a 14 de marzo de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja nuevamente este jueves a Madrid en el que será su sexto desplazamiento a España desde que asumió el cargo en diciembre de 2023 y en el que, una vez más, no tiene previsto reunirse ni con el Rey Felipe VI ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ni el Gobierno argentino ni el español han querido comentar el hecho de que sigan si producirse contactos oficiales al más alto nivel. Fuentes de Exteriores consultadas por Europa Press se han limitado a señalar que "el Gobierno español ha sido informado del próximo viaje del presidente Milei a España" y no han querido precisar si se ha planteado en algún momento algún encuentro ni en qué punto se encuentran actualmente las relaciones bilaterales entre los dos países.

El motivo del desplazamiento en esta ocasión es recoger este viernes la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo "en atención a su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y a su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional de la República Argentina", según consta en el decreto rectoral.

Además de recibir la máxima distinción del CEU, Milei también será el encargado de inaugurar los Cursos de Verano CEU-María Cristina que cada año se imparten en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Asimismo, el presidente argentino aprovechará para mantener un encuentro con varias empresas que han acordado millonarias inversiones en distintos ámbitos en Argentina, según han indicado fuentes diplomáticas.

NO HABRÁ ENCUENTROS OFICIALES

Al igual que en sus anteriores viajes, el presidente argentino no tiene previstos encuentros oficiales con las autoridades españolas y está por ver si se reúne con alguno de sus aliados de la clase política, como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el caso concreto del Rey, en esta ocasión no se encontrará en Madrid en los días en que estará el presidente argentino, ya que el jueves viajará a México para asistir al último choque de la primera fase del Mundial entre España y Uruguay y tiene previsto reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

No obstante, ambos ya se conocen habida cuenta de que fue Felipe VI quien asistió a la toma de posesión de Milei en diciembre de 2023 en representación de España, acompañado por el entonces secretario de Estado para Iberoamérica y no por Albares, y desde entonces han coincidido en las tomas de posesión de otros presidentes de la región.

El mandatario argentino no se ha visto hasta la fecha con Sánchez, con quien precisamente protagonizó un choque a raíz de unas declaraciones durante su primera visita a España, en mayo de 2024, que llevaron a la retirada de la embajadora española en Buenos Aires.

Milei, invitado a un acto de Vox, tildó de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, lo que llevó al Gobierno a llamar a consultas a la embajadora y exigir al presidente argentino una disculpa pública. Ante la negativa de este, que siguió realizando duras declaraciones, el Ejecutivo retiró a la embajadora.

El presidente argentino regresó en junio de ese año para recoger la medalla de la Comunidad de Madrid de manos de Ayuso, insistiendo en sus críticas hacia Sánchez, si bien entonces el Gobierno optó por no reaccionar y, finalmente, pese a que no se produjo en ningún momento una disculpa, nombró nuevo embajador en Argentina en octubre de ese año.

El mandatario argentino ha vuelto en otras tres ocasiones más a Madrid, la última de ellas el pasado mes de marzo para participar en el Madrid Economic Forum, evento al que también asistió en junio del año pasado, y podría regresar el próximo mes de noviembre si se decide a participar en la Cumbre Iberoamericana que acogerá la capital española el 4 y 5 de ese mes. Entonces, sí que tendría que coincidir tanto con el Rey como con Sánchez, ya que ambos ejercerán de anfitriones.