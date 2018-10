Delgado dice que tiene el apoyo de Sánchez y que no se refería a Marlaska al emplear términos homófobos

Actualizado 25/09/2018 11:20:01 CET



Cuestiona los audios, niega haber cambiado de versión y dice que se trata de un "ataque institucional"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado esta martes que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y que el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska es amigo suyo desde el año 2004 y que no se refería a él cuando empleó el término "maricón" en una comida de 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo.

En el trascurso de un desayuno informativo en el Club Siglo XXI, la ministra se ha referido a los nuevos audios conocidos relacionados con la comida con Villarejo -en prisión preventiva por el caso 'Tándem'--, en la que acompañó al ex juez Baltasar Garzón. Delgado ha afirmado que ya ha hablado con Marlaska y ha dicho que no se refería a él cuando empleó el término "maricón".

Sobre su compañero de gabinete ha añadido que tiene todo el "respeto profesional y personal" y que es una "persona a la que quiero". En este sentido, se ha mostrado enfadada tras verse salpicada por el caso 'Tándem', que se está investigando en la Audiencia Nacional, porque se están diciendo "barbaridades" sobre ella.

AUDIOS "SOLAPADOS, PUESTOS, PEGADOS"

Es más, ha destacado que los audios filtrados no están "completos", sino que son "trocitos, solapados, puestos, pegados". "¿Es un ataque institucional, es querer a través de mí un juego político? Puede ser, no lo sé", se ha preguntado, al mismo tiempo que ha recalcado que no va a permitir que "nadie" cuestione sus "principios, honorabilidad, honestidad".

APOYO DEL PRESIDENTE

En este sentido, ha descartado abandonar el Ministerio de Justicia y ha asegurado que cuenta con el "apoyo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de todos los miembros del Ejecutivo. "Tenemos un objetivo superior que el de dejarnos arrastrar por un ataque que no tienen nada de político, que no tienen nada de verdad, de sentido y que son absolutamente execrables", ha zanjado.

De hecho, tras concluir este encuentro informativo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la única del Ejecutivo que ha asistido al desayuno, ha mostrado su apoyo y ha resaltado que Delgado es una "magnífica ministra".

"ESTRATEGIA PROCESAL" DE VILLAREJO

Esta es la quinta vez que la titular de Justicia hace referencia a este asunto. Precisamente, este lunes, su departamento emitió un comunicado para volver a desmentir la relación con el comisario Villarejo. En esa nota acusó a Villarejo de tener una "estrategia procesal" consistente en "atacar al Estado" y pidió comparecer en el Congreso de los Diputados.

Delgado durante su intervención ha recalcado que sólo ha coincidido con el policía en "tres ocasiones" y ha recordado que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional desmintió que ella se hubiese encargado del proceso de extradición de un supuesto cliente de Villarejo.

En este sentido, ha afirmado que no ha "cambiado de versión" desde que estalló la polémica hasta el momento y ha rechazado que la culpa de las distintas precisiones que se han hecho la haya tenido su equipo de prensa: "Mi gabinete no tiene ninguna responsabilidad, lo ha hecho perfectamente bien. Hemos ido avanzando y adelantando según se han ido produciendo ataques, circunstancias que no se correspondían con la realidad", ha apostillado.

Por último, Delgado ha lamentado que los medios de comunicación sólo hablen de ella por su presunta relación con el comisario y no por los proyectos que está desarrollando el Ministerio de Justicia, como es el anteproyecto sobre discapacidad que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros. "Hablad de mí, me da igual, pero también de esto", ha concluido.