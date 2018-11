La ministra Delgado dice que mientras no tome posesión el nuevo CGPJ no hay "certeza" de quién lo presidirá

Publicado 14/11/2018 13:57:09 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha defendido este miércoles de las críticas al Gobierno por haber anunciado que Manuel Marchena será el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alegando que hasta que los vocales no tomen posesión y no se constituya el nuevo órgano de gobierno no se sabrá "con certeza" quién lo presidirá.

Delgado ha sido interrogada en los pasillos del Congreso por el hecho de que, incluso antes de dar los nombres de los candidatos pactados por PP, PSOE y Unidos Podemos para el nuevo Consejo, se haya filtrado que el presidente, al que tienen que elegir esos vocales y cuya candidatura no se vota en las Cortes, va a ser Marchena porque así lo han acordado los dos grandes partidos.

La ministra se ha agarrado a la ley para responder que, efectivamente, hasta que no se constituya el nuevo Consejo no se sabrá "con certeza" quién ocupa la Presidencia de este órgano y también, por ende, del Tribunal Supremo.

"Tiene que pasarse todo el proceso", ha comentado, recordando que los candidatos para vocales empezarán a ser votados el jueves cuando los cuatro juristas que van a ser elegidos por el Congreso pasen su examen de idoneidad.

EL MODELO NO ESTÁ EN DISCUSIÓN, PERO SÍ MÁS TRANSPARENCIA

Además, ha dejado claro que ahora "no está sobre la mesa" la discusión sobre un nuevo sistema para la elección de los vocales del Consejo y ha recordado que en Europa hay varios modelos, incluso países donde este órgano no existe.

En este contexto, se ha limitado ha avanzar que, desde su punto de vista, sería "muy positivo" que aumentara la "transparencia" en el funcionamiento del Consejo y que por ejemplo los vocales pudieran someterse a preguntas y comparecencias parlamentarias.