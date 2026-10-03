La ministra de Igualdad acusa a PP, Vox y Junts de ser una "derecha despiadada que no repara en desahucios"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado este sábado a PP, Vox, Junts y UPN de ser una "derecha despiadada que no repara en desahucios" por haber votado en contra en el Congreso a los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

Durante el acto 'Feminismo ahora más que nunca' del PSOE, la titular de Igualdad se ha referido así a la derogación de los dos decretos de vivienda, uno más general con medidas para prohibir los desahucios a personas vulnerables o bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios, y otro para renovar de forma automática los contratos de alquiler.

Redondo ha admitido que la caída de los decretos le ha producido "tristeza" y "rabia", pero ha subrayado la importancia de "seguir dando la batalla". "Tenemos que estar unidas, tenemos que tejer redes, tenemos que conseguir un movimiento feminista capaz de poner freno y poner límite a una derecha despiadada, que no repara en desahucios, que no repara en echar a la gente", ha aseverado Redondo durante una intervención en el acto.

En esta línea, la ministra ha dicho que si se hubieran convalidado los decretos hoy "la vida de muchísimas personas y de muchísimas mujeres sería otra" y ha denunciado que hay "muchísimas mujeres" que "viven en el filo de la navaja, pensando que pueden ser desahuciadas, pensando que pueden abandonar su casa en cualquier momento con sus hijas, con sus hijos".

DENUNCIA QUE VOTARON EN CONTRA DE SU ELECTORADO

Así, la titular de Igualdad ha criticado duramente a las formaciones políticas que votaron en contra, alegando que las derechas "dieron la espalda a sus representados" y "rompieron el cordón umbilical de su electorado", ya que "hay vulnerables, familias vulnerables, mujeres vulnerables en todos los partidos".

Redondo ha reprochado a estas formaciones que vayan de "salvapatrias" cuando, a su juicio, defienden los intereses de unas "élites poderosas, muchas veces ni siquiera españolas". "Todos estos fondos buitre ni siquiera pagan los impuestos en España", ha dicho Redondo, que ha denunciado que estas empresas "están esquilmando la riqueza de nuestro país y abandonando a la gente, a la gente más vulnerable, a su suerte".

La ministra socialista ha subrayado la importancia de la vivienda como derecho fundamental, argumentando que la vivienda es condición "indispensable" del resto de derechos fundamentales, por lo que ha incidido en la importancia de que la vivienda sea un mercado regularizado para que no caiga en la ley "de quien puede más es el que se lo lleva".

Asimismo, Redondo ha destacado que "el desahucio tiene rostro de mujer" y que no es casualidad que Maricarmen haya sido la protagonista del desahucio que ha provocado una oleada de manifestaciones en toda España por la situación de la vivienda.

En este punto, ha señalado que el 85% de las familias monomarentales, son mujeres y tienen cargas familiares que las impide muchas veces no llegar a fin de mes y no poder pagar unas hipotecas "abusivas", y ha añadido que "cuando se sube una hipoteca, se está poniendo en riesgo a toda una familia".

En esta línea, la titular de Igualdad ha alertado sobre las brechas de género persistentes, sobre todo la que afecta especialmente a las mujeres más mayores, que según la ministra cuentan con "un 30% de brecha de pensiones" con respecto a los hombres.