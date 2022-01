La ministra portavoz dice que si Casado quiere hablar con Sánchez que le llame él

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este miércoles que si el presidente del PP, Pablo Casado, quiere hablar con el líder del Ejecutivo "basta con levantar el teléfono". "No hace falta acudir a los medios de comunicación para pedir una llamada con el presidente", ha criticado.

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de los motivos por los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha llamado al líder de la oposición, Pablo Casado, para abordar la crisis de Ucrania, después de que así lo haya reclamado el presidente del PP.

"Si el señor Casado quiere hablar con el presidente del Gobierno no tiene más que llamar y que levantar el teléfono o poner un mensaje, no hay ningún inconveniente", ha asegurado Isabel Rodríguez, que ha añadido que "no hace falta acudir a los medios de comunicación para pedir una llamada con el presidente" y que "basta con levantar el teléfono", ha reiterado.

En esta clave, ha afeado a Casado que al reclamar esa llamada por parte de Sánchez "parece escudarse o reivindicar su posición de hombre de Estado, a lo que se ha negado durante todo este tiempo". "No deja de llamar la atención", ha añadido.

La ministra ha pedido "ir a la categoría" y dejar la anécdota porque, desde el primer momento, ha asegurado que "la realidad" es que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado con los representantes de todos los grupos políticos y que anoche estuvo "rindiendo cuentas y explicando" la posición de España sobre Ucrania ante el Congreso. Asimismo, ha puesto de relieve que Sánchez al mismo tiempo ha mantenido su relación con el resto de líderes europeos.

Si bien la ministra no se ha pronunciado acerca de si Sánchez tiene previsto o contempla ponerse en contacto con el dirigente 'popular', ha reiterado que "lo relevante es que el Gobierno se ha ofrecido a dar toda la información a los grupos políticos". "El asunto es muy importante como para llevarlo a estas anécdotas que no contribuyen a la posición final de nuestro país ni a lo importante", ha zanjado.