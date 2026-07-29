La ministra de Vivienda acusa a Ayuso de comprar "áticos a pares" mientras se niega a congelar los alquileres

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de comprar "áticos a pares" mientras se niega a congelar el precio de los alquileres.

"Está claro que la única vivienda que le importa es la suya", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X, recogido por Europa Press, en referencia a la adquisición de un inmueble en el centro de Madrid por parte del Ejecutivo autonómico.

En declaraciones a los medios este miércoles, Ayuso negó que este ático sea para uso personal y lo justifica por la reforma "integral" que se va a llevar a cabo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy para echarme la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada y quiero que quede claro", ha expresado la presidenta en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Sin embargo, desde el PSOE también han cargado contra la dirigente autonómica a quien, en tono irónico, se han referido como "Isabel Díaz Áticos", en palabras de la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

La 'número tres' de los socialistas dice que no hay dudas de que se ha pagado con el dinero de todos los madrileños, pero "de tapadillo" y ha pedido al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo que se pronuncie.

"¿Qué más cosas faltan por salir? Deseando conocer qué opina Feijóo sobre la nueva oficina de Ayuso, en un ático residencial y con 200 metros de terraza", ha indicado en un mensaje en X.