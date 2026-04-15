El ministro Torres confía en que la Justicia extinga la Fundación Francisco Franco

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este martes su confianza en que la Justicia atienda la petición cursada por el Gobierno y decrete la extinción de la Fundación Francisco Franco por no cumplir "fines de interés general" y desarrollar actividades y lanzar mensajes que suponen "menosprecio y humillación" a las víctimas de la dictadura.

Así lo ha dicho Torres en los pasillos del Congreso, un día después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmara la resolución que pone fin al procedimiento administrativo abierto contra esta entidad y que deja en manos de la Justicia su extinción "definitiva".

Torres ha explicado que, aunque instar el procedimiento de extinción le corresponde a Cultura, su departamento ha colaborado en la elaboración de los informes en los que se asienta la solicitud de cursada por el Gobierno.

Según ha recalcado en esa documentación se han incluido los "tremendos testimonios" de personas que "han sufrido la persecución" de la Fundación Franco y que, desde su punto de vista, evidencian que "tiene que ser extinguida". "Confiamos en que la Justicia sí se manifieste finalmente", ha concluido.