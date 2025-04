El ministro Torres desvincula la marcha de su jefe de gabinete del 'caso Koldo' y lo enmarca en "razones familiares"

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado que la marcha del que fuera su jefe de gabinete, Antonio Olivera, estuviera relacionada con el 'caso Koldo' y lo ha enmarcado en "razones familiares" después de tener a su segundo hijo.

Así se ha pronunciado Torres en declaraciones a los periodistas después de asistir al IV Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) después de que se conociera que el que fuera su jefe de gabinete y exdirector del Servicio Canario de la Salud abandonaba el Ministerio por razones familiares.

Torres ha desvinculado su marcha del 'caso Koldo', apostillando que a él le hubiera "encantado" de que Antonio Olivera hubiera seguido como jefe de gabinete, pero cuando asumió el Ministerio de Política Territorial él había tenido una hija.

"Él me planteó sus dudas, aunque le pudimos convencer para que viniera al Ministerio y hace cuatro meses que ha sido padre de otro niño", ha explicado Torres, que ha enmarcado esta decisión en razones "exclusivamente familiares".

Torres ha explicado que Olivera vive en Canarias y que la conciliación familiar hace que no pueda seguir con sus responsabilidades en el Ministerio, aunque ha aclarado que seguirá siendo "un puntal" en el PSOE de Canarias, del que forma parte de la dirección regional.

CONTRA FEIJÓO

Por otro lado, Torres ha valorado las disculpas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras sus palabras sobre la sentencia del exfutbolista Daniel Alves, poniendo en valor que ella ya matizó sus declaraciones.

En cualquier caso, el ministro ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pidiera la dimisión de Montero: "Acostumbra a ver en el ojo ajeno la viga y en el suyo la paja, porque si pide dimisiones por quienes han cometido errores, pues lo tiene muy fácil, que pida la dimisión de Isabel Díaz Ayuso".

"Lo que ocurre es que está obsesionado porque no preside este país, por haber ganado las elecciones y creo que el que más se iguala en esa decisión de que a veces no se gobierna porque otros partidos suman mayoría es Ángel Víctor Torres, que ganó en Canarias, no preside Canarias y yo lo asumo con deportividad", ha sentenciado Torres.