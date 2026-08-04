Los ministros europeos de Interior se reúnen por la crisis en Ceuta entre reproches de España con otros estados miembros

Varios migrantes en la playa del Trampolín, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12. - Iván Zambrano / Europa Press

Von der Leyen felicitó al Gobierno por su reacción mientras Italia sigue defendiendo excluir a España de Schengen

BRUSELAS/MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.

A partir de las 10.00 horas, los ministros de Interior del bloque se reunirán junto a otros miembros de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede del departamento en Madrid y, posteriormente, hará declaraciones a los medios.

Según las fuentes diplomáticas, el encuentro servirá para que los titulares de Interior intercambien posiciones sobre la evolución de la crisis, expresen su respaldo a España y aborden la coordinación de la respuesta comunitaria, tanto en la protección de las fronteras exteriores como en la interlocución con terceros países.

La confirmación de la reunión llegó unas horas después de que Sánchez solicitara a las instituciones europeas la convocatoria de una reunión extraordinaria para articular una "respuesta común" ante la crisis, una iniciativa que, paralelamente, también han formulado este sábado los líderes de 22 países de la UE mediante una carta dirigida también a la Presidencia irlandesa del Consejo, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En su misiva, el jefe del Ejecutivo expresa su "seria preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la emergencia migratoria en Ceuta, después de que varios de ellos, como Italia, Suecia o Dinamarca, llegaran a reclamar la suspensión temporal de España del espacio Schengen o plantearan medidas como el restablecimiento de controles fronterizos.

Una respuesta que el presidente del Gobierno ha calificado de "asimétrica", al entender que está basada en "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos", y que, además, considera contraria al Derecho europeo y a los principios de solidaridad comunitaria.

Los otros 22 líderes, por el contrario, responsabilizan en su texto a las políticas migratorias del Gobierno español de haber favorecido la crisis, al sostener que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y la regularización extraordinaria de un "número muy elevado" de migrantes han podido incentivar nuevas llegadas.

En la carta, reclaman por ello una respuesta europea más contundente para "disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal", reforzar las fronteras exteriores y abordar "todas las políticas que puedan servir como factores de atracción", además de respaldar a España para "restablecer el control efectivo" de los límites fronterizos.

FELICITACIONES DE VON DER LEYEN

La cita con los ministros europeos del Interior también llegará el día después de que los embajadores de los Veintisiete, durante una reunión del Comité de Representantes Permanentes de la UE mantenida en Bruselas, concluyeran que la crisis migratoria registrada en Ceuta quedó rápidamente "bajo control" y expresaron su solidaridad con España, después de que las últimas informaciones facilitadas por las autoridades españolas y las agencias comunitarias indiquen que prácticamente todas las personas que accedieron de manera irregular desde Marruecos han sido retornadas y que no se han producido movimientos hacia la Península ni hacia otros países europeos.

A través de una carta, Ursula von der Leyen felicitó al Gobierno español por la "rápida gestión" de los retornos de quienes "entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos". Asimismo, señaló que la crisis demuestra que la Unión Europea debe "hacer más" para reforzar sus fronteras en los puntos críticos, con una "vigilancia estrecha" y "el uso de barreras físicas cuando sea necesario".

TENSIONES CON ITALIA

El encuentro de los titulares de Interior también llega tras el cruce de reproches especialmente entre los Gobiernos de Italia y España por la crisis migratoria en la ciudad autónoma. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la decisión de Roma de excluir a España del espacio Schengen que "se ajusta a los tratados" de la Unión Europea, alegando que en Ceuta permanecen 5.000 migrantes que no pueden ser deportados.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también aprovechó una entrevista en 'TVE' para denunciar la "sincronización" de la "internacional reaccionaria" formada por algunos países europeos que, en su opinión, actuaron con "mucha rapidez" para "amplificar" y "difundir mentiras y falsas noticias" sobre lo que estaba ocurriendo sobre la ciudad autónoma. Incluso, según afirmó, salieron antes de que Marruecos y España pudieran "comprender qué es lo que estaba ocurriendo" y la "amplitud" de la crisis.

En este sentido, defendió la "rapidez" en la respuesta de la crisis migratoria por parte del Gobierno español comparada, según ha citado, con la que hace Italia, el "país con mayor número de entradas irregulares en Europa", que no es "capaz de resolver" la situación en Lampedusa.

"Todo eso son cosas que habrá que analizar en esa reunión que ha pedido España a todos los socios de la Unión Europea y que va a tener lugar con los ministros del Interior", avanzó el ministro, que también pidió solidaridad y recordó que Ceuta y Melilla son "dos ciudades españolas y europeas", con una "frontera muy especial" porque son las únicas que están en África.