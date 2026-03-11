Ministros de Sumar cargan contra las "mentiras" de Aznar en el aniversario del 11M y apelan al 'No a la guerra'

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pab - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cargado contra las "mentiras" del Gobierno de José María Aznar en la guerra de Irak en el aniversario del atentado del 11M, del que se cumplen 22 años, mientras que el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha apelado a la consigna del 'No a la guerra'.

"El 11M sentimos el miedo y el silencio. También la rabia al conocer las mentiras del gobierno de Aznar y, sobre todo, sentimos orgullo de una ciudadanía que demostraba una vez más estar a la altura", ha enfatizado la ministra de Trabajo a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

A su vez, ha proclamado que "recordar a las víctimas y señalar a los responsables es hacer justicia" en la efeméride de dicho atentado terrorista.

RECUERDAN "OTRA GUERRA ILEGAL", LA DE IRAK

Mientras, Bustinduy ha expuesto que hace 22 años "las consecuencias de otra guerra ilegal" se llevaron la vida de 192 personas y que en el recuerdo a las víctimas de aquel "terrible atentado" vuelven a decir "alto y claro: 'No a la guerra'.

La titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha señalado que cada 11M recuerdan y homenajean a las víctimas del "terrible atentado" que sacudió a la capital.

"Seguimos orgullosas de la solidaridad del pueblo madrileño y su firmeza en condenar, tanto hoy como hace 22 años, las guerras a las que las derechas quieren abocarnos y las mentiras que las justifican", ha exclamado en las redes sociales.

A su vez, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha apuntado también que en estos 22 años no se ha olvidado aquel "trágico 11M" y ha compartido un mensaje de Izquierda Unida, la formación en la que milita.

En ese mensaje, IU expresa que 22 años después del atentado del 11 siguen con la "convicción clara" del 'No a la guerra'. "El 11M fue una de las mayores tragedias de nuestra historia reciente, en la que nuestro pueblo respondió con solidaridad, dignidad y una firme voluntad de paz", ha subrayado la formación través de su cuenta oficial en 'X'.

Movimiento Sumar, mediante su perfil en 'Bluesky', ha resaltado que cada año no olvidan a las 193 víctimas del atentado ni tampoco los "22 años de silencio del PP". "La guerra de Irak tuvo consecuencias. Recordar también es decidir qué no repetir", ha zanjado.