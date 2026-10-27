Miriam González sugiere que Sánchez es una línea roja para pactar con el PSOE: "Ya tenía que haber dimitido"

La presidenta de Democracia 21, Miriam González, posa para las cámaras de Europa Press, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Democracia 21, la abogada Miriam González, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ni siquiera debería haberse presentado" a la reelección en los comicios generales del próximo 29 de noviembre, sugiriendo que su figura es una línea roja en el caso de que su formación tuviera la llave para facilitar un Gobierno del PSOE.

"Nosotros venimos para que no tengan que entrar los extremos en los gobiernos, a mí me parece que es importante distinguir los partidos de los líderes que están haciendo la campaña, porque ni siquiera sé si van a ser los candidatos a la Presidencia del Gobierno", ha defendido Miriam González en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Según ha incidido, Sánchez tiene "el récord de cinco años de inconstitucionalidades y promesas incumplidas, con la corrupción cerquísima". "Simplemente por haberse ido de vacaciones cuando estaba lo de Ceuta, pues ya tendría que haber dimitido", ha añadido.

Y ante la posibilidad de apoyar al PP, la presidenta de Democracia 21 ha reprochado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que dijera anteriormente que él apostaba por dejar gobernar a la lista más votada y ahora no lo reafirme.

También se ha pronunciado sobre si apoyaría un Gobierno de PP y Vox, repitiendo que su partido está "para que no lleguen los extremos", aunque ha abierto la puerta a "hablar con todos e intentar generar el máximo de acuerdos en asuntos puntuales políticos".

¿QUÉ PROPUESTAS EN MATERIA DE PENSIONES?

Sobre las declaraciones de PP y Vox en relación al sistema de pensiones, Miriam González cree que ha sido un "error ponerlo encima de la mesa incluso antes de las elecciones": "Es una irresponsabilidad".

Por ello, la presidenta de Democracia 21 ha querido dar un mensaje de "seguridad": "Las pensiones no están en peligro. Sí que es cierto que los Pactos de Toledo tienen ya unos 31 años, así que es momento de empezar a ver cómo se puede reconvenir para ver qué posibles alternativas hay para adaptar el sistema de pensiones a una sostenibilidad a largo plazo".

En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Miriam González ha reconocido el trabajo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con estas retribuciones, aunque ha dico que le preocupa el "escalón siguiente".

La presidenta de Democracia 21 también cree que la inmigración en España es "un activo": "Hay pocos países europeos que tienen una inmigración en su mayor parte tan integrada como la nuestra y eso nos ha permitido un crecimiento que otros países europeos ahora mismo no están teniendo (...) Eso no quiere decir que tú no puedas estar sin control de las normas de inmigración".