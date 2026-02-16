La mitad de españoles cree que la Constitución requiere reformas importantes, sobre todos en temas socioeconómicos

Archivo - Un ejemplar de la Constitución Española - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los españoles piensa que la Constitución de 1978 necesita reformas importantes, y la mayoría de ellos aboga por introducir mejoras en materia social, económica y laboral, según se desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero.

En el estudio, recogido por Europa Press, el órgano que preside el sociólogo José Félix Tezanos ha incluido una serie de preguntas relativas a la Carta Magna coincidiendo con que esta semana la vigente ley de leyes se convertirá en la más longeva de la historia de España.

En concreto, la encuesta revela que ocho de cada diez españoles piensa que la Constitución, que este 2026 cumplirá 48 años, necesita ser reformada en mayor o menor medida. Eso sí, la mitad sostiene que esos cambios han de ser "importantes", no cosméticos, y la opinión mayoritaria es que deben tocarse cuestiones relativas a la economía y los derechos sociales, por delante de la Jefatura del Estado o los temas territoriales.

