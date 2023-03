Abascal da por "caducado" a Sánchez y ataca a Feijóo, aunque le pide votar juntos para entenderse mañana

Avisa a Feijóo que Vox no es el "enemigo a batir" y le pregunta si su espacio es la socialdemocracia

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dado este martes por "caducado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha cargado contra el Partido Popular por su rechazo a la moción de censura que encabeza el economista Ramón Tamames cuando "sobran los motivos" para presentarla y poner fin a esta legislatura "suicida". Sin embargo, le ha pedido votar conjuntamente a favor de esta iniciativa para "entenderse" mañana tras las citas electorales de este 2023.

"Votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer a España una alternativa sólida", ha invitado Abascal al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha recriminado su ausencia en este debate parlamentario porque para "liderar la oposición sería bueno" estar presente en la Cámara Baja.

El presidente del PP asiste este martes a un acto de embajadores de la UE a puerta cerrada en la Embajada de Suecia en Madrid. Será la portavoz del Grupo Popular y secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, la encargada de dar la réplica en la moción de censura con un discurso en el que pondrá el foco en criticar la gestión del jefe del Ejecutivo e ignorar a Vox, según han indicado a Europa Press fuentes de los 'populares'.

UNA MOCIÓN PARA "DEVOLVER LA VOX" EN LAS URNAS A LOS ESPAÑOLES

Abascal ha afirmado que Vox coincide con el profesor Tamames en que el Gobierno debe "marcharse cuanto antes" y convocar a los españoles a las urnas para "devolverles la voz" ante el "abismo" que enfrenta la "vida colectiva" en España. Por eso, ha pedido a todos aquellos diputados que no han apoyado al Ejecutivo esta legislatura que no pongan "excusas" ante las dos premisas que justifican la moción: "censura" y "elecciones anticipadas".

El presidente de Vox ha recalcado que "sobran los motivos" para esta moción de censura porque Sánchez ha "atacado la convivencia de los españoles" y ha "robado un legado de concordia" del que disfrutaban.

"Al final de este debate solo existirán dos opciones: consentir con la continuidad del señor Sánchez y su Gobierno contrario a los intereses de España, votando a su favor o absteniéndose o apoyar una moción para que unas nuevas elecciones pongan fin a esta legislatura del circo, del disparate, del esperpento, pero sobre todo de la división, del odio y de la ruina. O elecciones inmediatas o medio año interminable con este Gobierno", ha proclamado.

PREGUNTA A FEIJÓO SI SU ESPACIO ES LA SOCIALDEMOCRACIA

En su discurso, de casi 45 minutos, ha pedido además al PP que abandone "cálculos, miedos y medias verdades" y recupere "la sensatez y la seriedad"; criticando sus "ofertas" de pactos al PSOE. "España necesita un partido socialdemócrata serio y decente porque no tiene. Si quiere ese espacio, digánselo a los votantes", ha pedido a Feijóo.

Es más, el líder de Vox ha reconocido entender que el PP quiera "abarcar" a gran parte del electorado, pero ha avisado de que no pueden hacerlo "acercándose a la vez al PSOE y a Vox". "No es posible y no es serio", ha avisado.

Abascal ha apuntado que los 'populares' tienen este martes la oportunidad de "recuperar la credibilidad" apoyando la candidatura de Tamames para que convoque elecciones generales. En caso de que lo hagan, ha garantizado al PP "borrón y cuenta nueva" por su parte.

El líder de Vox ha echado en cara al PP sus críticas estas semanas: "No creo que Vox sea el enemigo a batir como ha parecido estas semanas. Nos ha dejado perplejos la de recursos e influencia en los medios que han empleados en desacreditar y silenciar a Vox", ha manifestado.

En este sentido, Abascal ha criticado de nuevo que Feijóo esté centrado en ofrecer pactos permanentemente a Sánchez cuando para eso ya están "los 200 diputados que han convertido esta legislatura en un mercadillo cuando no en un mercado negro en el que se subasta la soberanía nacional", ha manifestado.

CRITICA EL LEGADO DE "RUINA", "ODIO" Y "NEGLIGENCIA" DE SÁNCHEZ

En su discurso de presentación de la moción de censura ante el Pleno del Congreso, Abascal ha insistido en que el Gobierno de coalición es "el peor" de España en décadas y la necesidad de convocar elecciones generales anticipadas el 28 de mayo para acabar con su legado de "ruina, división, negligencia y odio".

Frente a esto, ha reivindicado la "seriedad" de esta herramienta prevista en la Constitución y la ha comparado con algunos hechos de esta legislatura, como el reciente 'caso Mediador' presuntamente encabezado por un exdiputado socialista, las sentencias del Tribunal Constitucional contra los estados de alarma decretados durante la pandemia o las leyes aprobadas por el Gobierno.

"Visto lo visto, no nos parece un ataque a la dignidad y decoro de esta legislatura presentar como candidato a la Presidencia del Gobierno a un hombre de reconocido prestigio y acreditada solvencia. Si esto es un circo, un disparate y un esperpento, ¿cómo se llama lo suyo?", ha preguntado

El líder de Vox ha afirmado que Sánchez "es ya un político caducado" y ha pedido apoyo a la Cámara Baja para acabar con su legado de "ruina, división, odio y negligencia". "Un legado terrible por el que usted pasará a la historia", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

Además, le ha echado en cara que se riera del "virus chino" tratando de "ridiculizar" el argumento de Vox de que el Covid partió de un laboratorio chino cuando ha sido "aceptado universalmente". Por eso, ha preguntado si va a asumir responsabilidades y pedir "indemnizaciones" para los españoles.

UN MINISTERIO DE "FRÍVOLAS" TRAS LA LEY DEL SÍ ES SÍ

También ha echado en cara a Sánchez sus políticas de fronteras abiertas que ponen en peligro la sociedad española, centrándose en el "asesinato yihadista" de Algeciras cuando había una orden de expulsión.

Además, ha arremetido contra la modificación del delito de sedición y malversación y la aprobación de leyes como la Ley de Memoria Democrática y la Ley Trans. De hecho, ha asegurado que si gobiernan van a derogar "todas las leyes que denigran a la mujer" y la "borran", negando su "singularidad y su propia naturaleza".

Una vez más, ha arremetido contra la reforma de la ley del 'solo si es sí', afirmando que con el Gobierno de PSOE y UP que se dice "el más feminista de la historia" han "crecido los delitos de violación un 53%", llegando a hablar del departamento de Igualdad de Irene Montero como un "Ministerio de frívolas, negligentes y totalitarias".

Y en clave económica, ha arremetido contra la gestión de Sánchez, como su impuesto a las grandes fortunas como si fuera Robin Hood cuando "no ha dejado de ser el Sheriff de Nottingan". También ha criticado la reforma de las pensiones, que ha calificado de "parche".

CRITICA LA VESTIMENTA DE ALGUNOS DIPUTADOS

Abascal ha criticado en su discurso algunos de los calificativos que ha recibido la moción de censura --"disparate, circo, chirigota, juego excéntrico o patochada"-- y ha cargado contra los medios de comunicación, a los que ha tildado de "voceros" de los partidos y el Gobierno.

Además, ha señalado que "muchos voceros" del Gobierno y otros partidos han "decretado" otras veces "la muerte de Vox" pero "su necrológica ya no aguanta". "Sus necrológicas ya huelen mientras sus muertos gozamos de buena salud", ha aseverado.

En su discurso, Abascal incluso ha criticado la vestimenta para este debate que han utilizado algunos diputados y ha preguntado si no creen que sería "conveniente" vestirse "correctamente" y "no faltar al decoro de la institución", si bien ha dicho que no era tampoco necesario "alquilar un esmoquin" como los que se han usado para las "fiestas del cine o los que lucen en las fiestas del Ramses", en alusión a las comidas del 'caso Mediador'.