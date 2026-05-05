Moncloa considera que el testimonio de Ábalos en el Supremo confirma que la corrupción no salpica al resto del Gobierno

El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sostiene que el testimonio del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo confirma que la presunta corrupción se circunscribe a él y su exasesor Koldo García y no salpica a otros miembros del Ejecutivo.

Ábalos compareció en la víspera como investigado en el 'caso mascarillas' por el que se enfrenta a una pena de 24 años de prisión por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia junto a su colaborador y al empresario Víctor de Aldama.

Este último, que declaró la semana pasada, trató de implicar a otros ministros como María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres e incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y también apunto a la posible financiación ilegal del PSOE.

Por el contrario, Ábalos se limitó a negar los hechos y denunciar una persecución de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pero no señaló a ninguno de sus excompañeros en el Consejo de Ministros ni apuntó a las cuentas del partido.

CORRUPCIÓN DE PERSONAS CONCRETAS

Desde que estalló el caso en el Gobierno han tratado de separarse del mismo reduciéndolo al ámbito del PSOE y no de Moncloa y en concreto a un "triángulo tóxico" formado por Ábalos, Koldo y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, que no está implicado en esta primera causa, pero sí en otras adyacentes por el presunto cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública.

Así, fuentes gubernamentales señalan que el testimonio de Ábalos ante el TS ha dejado "negro sobre blanco" que no existe una trama de corrupción institucionalizada sino que las presuntas irregularidades las cometieron personas concretas.

En el Gobierno insisten en la condena a estos actos y se muestran partidarios de que la Justicia les castigue si así lo decide. Los socialistas, insisten, seguirán colaborando con los tribunales para esclarecer los hechos.

YA ADOPTARON RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños evitó comentar la declaración de Ábalos y dijo que en este momento del proceso, en pleno juicio oral, el Gobierno debe limitarse a "respetar las decisiones judiciales que allí se están adoptando" así como "las declaraciones de las distintas partes".

"Ahora es el momento en el que le toca al Supremo determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados", ha recalcado, antes de reiterar que el PSOE ya "adoptó medidas contundentes e inmediatas" --apartando a Ábalos, Koldo y Cerdán, a los que no ha mencionado-- "ante los primeros indicios de comportamientos irregulares".

"Adoptamos medidas para apartar a estos señores que hoy están acusados, para apartarles del partido y de la militancia", ha seguido, haciendo hincapié en que lo hicieron "con mucha agilidad y contundencia".

Así, al ser preguntado por si ya se han tomado todas las responsabilidades políticas pertinentes o deberían adoptarse otras adicionales en caso de una sentencia condenatoria, insiste en que ahora es el tiempo de la Justicia porque cuando fue momento de "decisiones políticas" se adoptaron y se les "separó de sus puestos en el PSOE".