Moncloa se enfrenta a PP y Vox y niega 'puertas abiertas' a migrantes: "No hay caos, ni invasión"

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, ha defendido este jueves en el Congreso la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez rebatiendo a PP y Vox por alertar de que existen "puertas abiertas" para la llegada de migrantes.

"En España no hay caos, no hay invasión, no hay efecto llamada, no hay colapso del sistema; lo que hay es una política migratoria seria que funciona y que, por cierto, está siendo aplaudida en medio mundo", ha dicho Rubio tras presentar el informe de Seguridad Nacional de 2024.

"Hablar de puertas abiertas es no tener ni idea de cómo funciona nuestro sistema de migración y asilo y, además, es faltarle el respeto a miles de personas que se pasan años ahorrando, trabajando y haciendo trámites para conseguir estar en España", ha sostenido.

Diego Rubio ha llegado a acusar al portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, de mentir por relacionar la migración con el aumento de delitos. "No hay un solo estudio serio que vincule la migración a un incremento de la delincuencia", ha dicho, antes de remitirse a los datos oficiales del Ministerio del Interior para sostener que "no es cierto que España se esté convirtiendo en un país más inseguro".

EL MÁS COMPROMETIDO DESDE LA TRANSICIÓN

El director del Gabinete de Pedro Sánchez ha subrayado que este Gobierno es el que "más ha hecho desde la Transición" en materia migratoria, ya que, ha dicho, "ha reforzado la vigilancia del mar y de la seguridad ciudadana con un 25% más de recursos".

El diputado del PP Rafael Hernando le ha acusado de "soberbia y prepotencia", comparándole con Pedro Sánchez, y ha recordado que 2024 fue "el año mayor inmigración ilegal de la historia de España".

En este sentido, Rubio ha justificado que el Informe de Seguridad Nacional se refiera a los flujos migratarios porque "pueden ser instrumentalizados y una fuente de inseguridad, sobre todo para los propios migrantes".

"Creo que nosotros no podemos dar la espalda a esa realidad y eso es perfectamente compatible con tener una visión positiva y valiosa", ha continuado, reprochando a PP y Vox que amparen un discurso que "instrumentaliza" la migración para "polarizar o tratar de rascar cuatro votos".