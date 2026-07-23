Moncloa mantiene su postura respecto a Zapatero y reclama respeto para su presunción de inocencia

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d), junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2i) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parte socialista del Gobierno de coalición no ha variado su postura respecto a la investigación judicial al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez, tras escuchar la entrevista que ha ofrecido este jueves en TVE, y ha vuelto a reclamar respeto a su presunción de inocencia y su derecho a defenderse.

En esa entrevista, Zapatero ha negado haber influido para rescatar Plus Ultra, ha atribuido las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho a un "regalo de cortesía personal", negando que tuviera intención de defraudar, y ha rechazado haber usado a sus hijas como testaferros.

Tras escuchar al que fuera también secretario general del PSOE, desde Moncloa se han limitado a trasladar que siguen "manifestando lo mismo que en las últimas semanas" sobre las actividades presuntamente delictivas que se atribuyen a Zapatero.

El pasado martes, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió que el Ejecutivo mantiene su confianza en que Zapatero es inocente, pero evitó pronunciarse sobre las "distintas versiones y estrategias de defensa" del que fuera su socio en la empresa Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez ('Julito'), y otros imputados en el 'caso Plus Ultra'.