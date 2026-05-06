Mónica García defiende que ha informado a Clavijo y pide dejar de lado la "polémica política"

1084709.1.260.149.20260506161241 La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los ministros comparecen para informar de la reunión de seguim - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado este miércoles que viene informando al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la gestión del barco afectado por un brote de hantavirus y considera que "no toca" entrar en la "polémica política" después de que el dirigente autonómico se haya mostrado en contra de que llegue a Canarias.

García ha hecho estas declaraciones desde La Moncloa, después de una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y varios de sus ministros en la que han decidido que el 'MV Hondius' llegará al puerto de Granadilla, en Tenerife, previsiblemente el próximo sábado 9 de mayo.

Desde primera hora de este miércoles Clavijo ha cargado contra el Gobierno central, especialmente contra García, a la que acusó de no informarle ni explicarle lo que considera un "cambio de criterio" para que finalmente el barco arribe a las islas.

EL GOBIERNO CANARIO INVITADO A LAS REUNIONES

La titular de Sanidad ha rechazado estos señalamientos asegurando que desde su departamento han compartido con el gobierno autonómico toda la información disponible, ella misma ha hablado con Clavijo en las últimas horas y los equipos técnicos han estado en contacto continuo.

"Hemos tenido comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información, para evaluar riesgos y para coordinar la respuesta", ha asegurado, recalcando que han estado "en contacto estrecho" y van a seguir estándolo.

Además ha señalado que el Gobierno canario va a estar invitado a las reuniones que se lleven a cabo a partir de este momento entre los países europeos que tienen nacionales entre los pasajeros, en las que se van a coordinar los protocolos de repatriación.

VIENE A ESPAÑA POR PETICIÓN DE LA OMS

Clavijo pidió que el barco no vaya a Canarias y que las repatriaciones se hagan desde Cabo Verde, donde se encuentra fondeado en estos momentos, pero tanto García como el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, que ha comparecido junto a ella, han defendido que tomaron esa decisión por la petición que hizo en la víspera la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este organismo internacional, señalan, indicó que por criterios técnicos el barco tenía que ir a Canarias, al tratarse del lugar más cercano en el que se pueden garantizar las condiciones "de seguridad" y para proteger la salud pública frente a la infección".

"La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera a las Islas Canarias y que fuera España, el país con el puerto más cercano en el marco del Reglamento Sanitario Internacional para atender la situación", ha indicado García.

En la misma línea, Marlaska ha defendido que la decisión de que el barco llegue a Canarias parte de la petición de la OMS, que considera a España el país con el puerto más cercano "con las capacidades técnicas plenas para asumir una emergencia de estas características", ha trasladado.

POR HUMANIDAD Y OBLIGACIÓN LEGAL

Esta decisión también se ha tomado "por humanidad y por razones éticas y morales", según ha expresado el ministro del Interior, señalando que en el barco viajan más de 140 personas, de los cuales 14 son ciudadanos españoles, que se están enfrentando a una "situación sanitaria grave" y "necesitan ayuda".

Pero además, a estas obligaciones éticas y morales se suman otras de tipo legal y jurídico, según ha apuntado Marlaska, que considera que España está obligada a prestar esta atención por el reglamento sanitario internacional y por "distintos convenios" de la Organización Marítima Internacional, además de la propia Constitución española que dice que las autoridades deben auxiliar y proteger a los ciudadanos nacionales, según ha indicado.