Mónica García se desmarca de las "quinielas" para ser candidata y resalta que su preocupación es el Ministerio y Madrid

Archivo - La ministra de sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones durante una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, a 30 de julio de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha subrayado que no está pensando en las "quinielas" sobre la futura candidatura de coalición de los partidos de Sumar en el Gobierno y ha remarcado que su preocupación es la gestión en el Gobierno y la situación de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, ha destacado que ahora su formación junto a Sumar, IU y Comuns están trabajando en asentar un "proyecto colectivo" con mucha "calma", "mimo" y "fraternidad", dejando para otra fase posterior la cuestión de los liderazgos.

"Lo que nos interesa ahora mismo es trabajar, como llevamos trabajando desde hace muchos meses, en ese espacio progresista, en esa casa de las izquierdas, en la que, entre todos y todas, decidiremos cuáles serán las caras visibles de este proyecto colectivo", ha resaltado.

Cuestionada sobre si ella se postula para ese futuro liderazgo, García ha respondido que es una "orgullosa ministra de Sanidad" y que lo que le preocupa es la parcela sanidad y la Comunidad de Madrid, donde se están "robando" los servicios públicos por parte del Gobierno autonómico del PP. "Son las dos preocupaciones que tengo y en ese sentido voy a seguir trabajando", ha zanjado.