Mónica García dice que la izquierda está "escandalizada" con Zapatero y exige explicaciones claras sobre sus joyas

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que cualquier ciudadano progresista está "escandalizado" con lo que se está conociendo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y reclama que dé explicaciones "en consonancia con la gravedad de los hechos" durante su declaración como imputado en el 'caso Plus Ultra'.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, ha agregado que todos se preguntan de dónde salen las joyas de Zapatero pero también quiere saber de "dónde sale el ático" de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su "tren de vida", al espetar que "de su sueldo, no".

De nuevo sobre Zapatero, ha evitado hacer más valoraciones hasta conocer su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, aunque ha desgranado que ya es merecedor de un "reproche ético" por parte de la izquierda, si bien hay que poner "la presunción de inocencia por delante". Por tanto, ha insistido en que tiene que dar todas las explicaciones de dónde salen las joyas que se intervinieron durante los registros del 'caso Plus Ultra'.

A su vez, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha desgranado que Zapatero tiene que afanarse en explicar si su labor de lobbista la hizo usando la agenda que consiguió durante su paso por Moncloa, algo que sería "grave", o si las esas alhajas son "prebendas" que le dieron otros países.

También ha apelado a la reforma del estatuto de los expresidentes para elevar las incompatibilidades a la hora de que pasen a la empresa privada y que Zapatero también tiene que aclarar por qué sus hijas cobraron casi medio millón de euros por maquetar documentos, cuando lo normal en el país son los sueldos de 20.000 euros.