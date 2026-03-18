Monica García dice que seguro que el decreto de Irán tendrá medidas de vivienda, pero Bolaños apostilla: "No tan seguro"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha señalado que "seguro" que el decreto ley que el Gobierno aprobará el viernes por la guerra en Irán incluirá medidas de vivienda, si bien el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha precisado: "No tan seguro".

Ambos ministros han dejado ver sus diferencias en los pasillos del Congreso, a su salida del Pleno de control al Gobierno, a raíz del contenido de ese decreto que el Gobierno aprobará el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes.

En concreto, los periodistas han preguntado a Bolaños si ese decreto ley, que incluirá medidas para proteger a la población de los efectos económicos derivados de la guerra como reclaman algunos socios, contemplará también cuestiones de vivienda. De hecho, Sumar y otros aliados de izquierda exigen prohibir desahucios a personas vulnerables y prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente.

Pero, en lugar de contestar Bolaños, ha sido la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid la que se ha adelantado respondiendo por detrás con un "seguro". Sin embargo, el dirigente socialista ha reaccionado rápido y ha apostillado: "No tan seguro diría yo. Vamos a trabajarlo"