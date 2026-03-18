Gamarra acusa al Gobierno de incumplir la ley en despliegues militares y Bolaños reta al PP a aclarar "con quién está"

Félix Bolaños en la sesión de control al Gobierno - MARTA FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Cuca Gamarra ha acusado este miércoles al Ejecutivo de "incumplir sistemáticamente la legalidad nacional" por el despliegue de tropas españolas el exterior, mientras que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno "cumple la ley, la Constitución y el derecho internacional" y ha retado a los 'populares' a condenar la "agresión injustificada, ilegal y contraria al derecho internacional" a Irán y a decir "con quién está" en esta guerra.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gamarra ha indicado que la Ley de Defensa Nacional exige autorización a la Cámara Baja para el despliegue de tropas en nuevas misiones en el exterior y ha preguntado "dónde está la autorización para la fragata de combate Cristóbal Colón" destinada en una misión europea a Chipre tras los ataques de Irán a la isla. También ha cuestionado la ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una sesión de control desde octubre.

La dirigente del PP ha detallado que actualmente hay más de 1.200 militares españoles desplegados en zonas de conflicto en Oriente Medio --647 en Líbano, 298 en Irak, 149 en Turquía y 210 en la fragata-- y ha preguntado por cuánto tiempo permanecerán, reclamando información "aunque solo sea por respeto a los soldados".

INVISIBILIZAN A LAS FUERZAS ARMADAS

A su juicio, el Gobierno mantiene "invisibles" a los militares para sostener su discurso del "no a la guerra", lo que ha calificado de "hipocresía". "¿El Gobierno cumple la ley y la Constitución? No", ha apuntado.

En su respuesta, Bolaños ha asegurado que "toda España sabe que el Ejecutivo cumple la ley y el derecho internacional" y ha pedido a Gamara que dijera "claramente" que el PP condena la actuación de los presidentes de EEUU e Israel, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, contra Irán.

"Lo tiene bien sencillo. "En 2003 el Gobierno del PP se puso con la ley del más fuerte y contra el derecho internacional", ha apostillado, en relación con el apoyo del exministro José María Aznar a los ataques a Irak.

El ministro ha preguntado directamente al PP "si está con Trump, con Netanyahu y con (Santiago) Abascal --en referencia al líder de Vox-- o está con los españoles" y sostiene que cumplir el derecho internacional "implica también asumir valores de pacifismo y democracia". Y considera que el Partido Popular debe "hacer exactamente lo contrario" de lo que ofreció su líder, Alberto Núñez Feijóo, este martes en una entrevista, instándole a "decir con quién está".

En el turno de réplica, Gamarra ha acusado al Gobierno de intentar elegir "a dedo" a un juez para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha preguntado a Bolaños si es consciente de que el procedimiento puede ser rechazado por el Consejo de Europa, "como le ha pasado a Hungría".

¿Y LA RENOVACIÓN DEL TC?

El ministro le ha reprochado que el Ejecutivo del PP "era quien elegía a los magistrados" y ha defendido que ahora participan "vocales de reconocido prestigio" y juristas especializados. Además, les ha emplazado a fijar "día y hora" para negociar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, tres de ellos pendientes "incumpliendo la Constitución", según dijo.

A continuación de la sesión de control, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha cuestionado la situación económica de España asegurando que los ciudadanos "les va peor" y a los socialistas y a su caja "cada vez mejor" y ha calificado al progresismo de "estafa".

Igualmente, ha asegurado que el Gobierno está "más preocupado por guerras lejanas" mientras los españoles están "asfixiados a impuestos" y denunció que en los primeros siete días de guerra se han recaudado "más de 20 millones de euros" por el IVA del combustible.

Millán también ha criticado el destino de los impuestos, mencionando la ausencia de AVE a Málaga, las listas de dependencia y la falta vivienda con "cero viviendas construidas". Y ha acusado al Ejecutivo de "traicionar" a los españoles.

En su respuesta, Bolaños ha defendido que las políticas del Gabinete de Pedro Sánchez "sientan bien a los españoles", destacando un crecimiento del 2,8% el PIB, la bajada de la tasa de paro y la subida de casi un 70% del salario mínimo interprofesional en los últimos años.

El titular de Justicia ha afirmado que la situación actual se refleja en que "los restaurantes, terrazas y hoteles están llenos" y ha acusado a Vox de "sembrar odio", de "histeria histriónica", de ser "limpiabotas de los poderosos" y de estar "contra el derecho internacional".