Mónica García pide "lealtad institucional" ante tragedias como el accidente de Adamuz

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido "lealtad institucional" y "estar a la altura del país" ante sucesos tan "trágicos" como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba.

En una entrevista en el informativo '24 Horas' de 'RNE', recogida por Europa Press, García ha sostenido que ante "momentos trágicos" se debe colaborar desde las distitnas instituciones, si bien ha afirmado que "hay quien no quiere demostrar" esa colaboración entre instituciones.

"Tenemos que estar a la altura de la ciudadanía, que sí que responde y que es capaz de dejar a un lado las diferencias políticas", ha dicho, recordando a los voluntarios que han estado trabajando en la zona del accidente.

Como ejemplo de cooperación institucional, García ha señalado que el Ministerio ha estado en contacto con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, al que ha agradecido su trabajo. "Hay que hacer lo que toca. Hacer lo contrario no se entendería", ha agregado.

PLAN DE APOYO PSICOLÓGICO

Por otro lado, ha explicado que, como parte del plan de apoyo psicológico para voluntarios y profesionales que intervinieron Adamuz anunciado este martes, Sanidad desplegará más equipos de salud mental sobre el terreno para "hacer de radar de todas aquellas personas a las que les puede haber afectado emocionalmente" y que "puedan elaborar un duelo patológico o puedan elaborar algún tipo de trastorno patológico".

"Tenemos que actuar en esas segundas y terceras personas que están y que han estado en contacto con la tragedia", ha indicado, recordando que se han enfrentado a situaciones "muy dolorosas".

Desde el Ministerio señalan que, en una primera fase, la Junta de Andalucía ha desplegado dispositivos de atención psicológica mediante la movilización del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC), Cruz Roja, profesionales del Instituto de Medicina Legal y otros recursos especializados.

En esta segunda fase, el Ministerio, a través del Comisionado de Salud Mental, desplegará este programa destinado a los cuidadores. Así, los grupos estarán organizados en Adamuz y otras localidades donde se encuentran los afectados, como Córdoba, Málaga, Huelva y Madrid, e integrarán a profesionales del Ministerio de Sanidad y de la red pública andaluza.