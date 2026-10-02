Mónica García, tras el rechazo de Junts a los decretos de vivienda: "No puede salirles gratis"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este viernes de que a aquellos que hagan políticas que perjudiquen a la ciudadanía "no puede salirles gratis", después de que Junts avanzara este jueves su rechazo a los decretos impulsados por el Gobierno en materia de vivienda.

"Hay dos maneras de hacer política: la de joderle la vida a la gente o la de poner soluciones que mejoren su vida. A los primeros no puede salirles gratis", ha señalado García en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La ministra se ha pronunciado así después de que la formación independentista anunciara que no apoyará los reales decretos del Gobierno vinculados a las medidas de vivienda que serán sometidos a votación este viernes en el Congreso de los Diputados.