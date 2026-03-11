Mónica García replica a Juan Roig que apoye medidas de protección social en vez de pedir rebaja de impuestos

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), durante el acto homenaje a las víctimas de los atentados del 11M en su 22º aniversario (2004 - 2026), en la estación Atocha-Cercanías, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha replicado al presidente de Mercadona, Juan Roig y a representantes de las patronales empresariales que apoyen las medidas de protección de la ciudadanía en vez de pedir rebajas de impuestos con motivo de la guerra de Irán.

Así lo ha trasladado en el acto de homenaje a las víctimas del 11M convocado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo junto a los sindicatos CC.OO. y UGT, en alusión a la posición de Juan Roig, que este la posición de Juan Roig, que ha abogado por rebajar el IVA de los alimentos al 0% ante el conflicto en Oriente Próximo.

García ha desgranado que esta propuesta parte de un empresario "muy concreto", en alusión a Roig, que en un momento de incertidumbre y de inestabilidad" pedía una rebaja tributaria cuando su cuenta de resultados arrojaba 1.500 millones de euros de beneficios.

"Esos mismos empresarios podían ponerse del lado de la paz y podían ponerse del lado de la protección y de los escudos sociales de la ciudadanía", ha exclamado la titular de Sanidad para afear a ciertos representantes empresariales de ponerse "siempre" de "espaldas de los intereses de la ciudadanía", como se ha visto a su juicio con el salario mínimo interprofesional.

"A esos empresarios les esperamos también en el lado bueno de la historia", ha ahondado que hay empresas que se aprovechan de la "inestabilidad y las guerras.

CRÍTICAS A LA DERECHA

Luego, ha criticado que la derecha votara en contra del decreto del escudo social que incluía medidas que ahora, según ha relatado, ayudarían a contener el alza de precios y proteger a la gente de esos "abusos que algunos y algunas quieren aprovecharse de las tragedias".

También se ha mostrado confiada en que el Gobierno presentará un nuevo escudo social que primará la protección del derecho a la vivienda. "Vamos a seguir empujando para que el gobierno haga medidas para prorrogar esos contratos de alquiler y para que no se pueda desahuciar a nadie en este país como una primera medida para proteger a los ciudadanos", ha enfatizado Mónica García.

Finalmente, ha destacado la posición "bastante digna y decente" del Ejecutivo al abanderar el 'No a la guerra' ante el conflicto en Irán, alinéandose con el sentir mayoritario de la ciudadanía española.