Mónica García saluda la 'gira' de Rufián, pero apuesta por una alianza de izquierdas con los Comuns y Sumar

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la jornada 'Tax The Robots: Fiscalidad y Empleo en la Era de la Inteligencia Artificial', en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha saludado este lunes la 'gira' de encuentros anunciada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con distintos actores para hablar sobre el futuro de la izquierda alternativa al PSOE y que arrancará con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

Pero ha recalcado que su partido sigue avanzando con los Comuns y el espacio de Sumar hacia una alianza de izquierdas que presentarán "pronto" para hacerse cargo de ese espacio progresista. "Vamos a seguir dando la batalla", ha proclamado.

En declaraciones desde el Congreso, García ha dicho que le parece "bien" que Rufián vaya a iniciar esa serie de actos con Emilio Delgado y ha subrayado que ellos mismos han recalcado que lo hacen "al margen" de sus respectivas "organizaciones políticas".

García ha subrayado que ambos son políticos a los que aprecia y respeta "muchísimo" y que son, además, "referentes de la izquierda". Y en este sentido ha señalado que "siempre" ha apostado por "abrir los brazos" a todas las fuerzas progresistas que tengan "algo que aportar" al debate sobre el futuro de la izquierda".

"PRONTO" ANUNCIARÁN LA ALIANZA

Ahora bien, ha remarcado que Más Madrid lleva hablando "desde hace meses" con los Comuns y el movimiento de Sumar para conformar una alianza de izquierdas que "pronto" anunciarán y que "va a dar respuesta a muchas de las preguntas que se están planteando sobre hacia dónde va la izquierda y hacia dónde va el espacio progresista".

Precisamente estas fuerzas son las que "de manera fraterna" siguen avanzando para reeditar una alianza de izquierdas similar a la del año 2023, "que está dando sus réditos en forma de políticas públicas progresista y ambiciosas" en el Gobierno.

Preguntada sobre si le gustaría estar presente en alguno de los actos liderados por Rufián, García ha insistido en que "bienvenido sea todo debate que vaya en la línea de hablar de las políticas progresistas", si bien ha puntualizado que ella estará en todos los actos en los que en Más Madrid va a hablar con el resto de organizaciones políticas con las que lleva conversando "desde hace muchos meses". "Nos vamos a hacer cargo de una alianza de izquierdas que va a dar respuesta al espacio progresista", ha concluido.