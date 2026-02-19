Mónica García, Urtasun, Maíllo y Lara Hernández intervendrán en la refundación de la alianza de los partidos de Sumar

Imagen del cartel de los cuatro ponentes del acto para la refundación de la alianza electoral de Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid, que se celerará en el Círculo de Bellas Artes de la capital. - MOVIMIENTO SUMAR, MÁS MADRID, IU, COMUNS

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, y el titular de Cultura y dirigente de los Comunes, Ernest Urtasun, intervendrán junto a los coordinadores de IU y Sumar, Antonio Maíllo y Lara Hernández, respectivamente, en el lanzamiento de la alianza de estas cuatro formaciones para las próximas elecciones generales.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, las formaciones que componen el socio minoritario del Ejecutivo han difundido ya el cartel de los ponentes del acto, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el lema 'Un paso al frente' y que contará con la presentación inicial de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Para este evento está prevista la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y del titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desveló ayer que no iba a asistir, argumentando que es el "momento de las formaciones políticas" a la hora de articular una nueva coalición.

A esta cita habrá amplias delegaciones de los cuatro partidos y en el caso de Compromís también avanzó que iría al haber sido invitados, pero dejando claro que no se iba a implicar en la construcción orgánica de esta alianza. El diputado Alberto Ibáñez ya indicó que iba a estar entre el público.

Sin embargo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya aclaró durante esta semana que no iba a acudir al lanzamiento de la refundación de los partidos de Sumar, como tampoco lo tienen previsto otras organizaciones soberanistas como Bildu y BNG.

Precisamente el diputado republicano protagonizó este miércoles un acto sobre el futuro de la izquierda que contó con representación de Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid. El otro ponente, el portavoz adjunto de la formación madrileña en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, sí estará entre los cargos que se desplazarán al Círculo de Bellas Artes.

Dentro de los aliados electorales de Sumar en las últimas elecciones, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca han declinado también su asistencia, como desgranaron ya a Europa Press fuentes de ambas formaciones.

También se ausentará el Partido Verde que opina que la forma de frenar el auge de la ultraderecha es mediante alianzas mayoritarias capaces de representar toda la complejidad ideológica y territorial del electorado progresista y opina que el acto del sábado se queda corto en ese objetivo. Sin embargo, reitera su objetivo de construir un proyecto amplio y sólido en el que se respeten a todas las fuerzas que forman parte de la coalición Sumar.