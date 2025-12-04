Mónica García ve un "gran escandalazo" que los jueces que han condenado a García Ortíz hablen a los alumnos del proceso

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras el pleno del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede del Ministerio de Sanidad, a 11 de octubre de 2024, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado hoy de "gran escandalazo" que los jueces que han participado en la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hablen a sus alumnos del procedimiento. En su opinión se trata de una "frivolidad" con el Estado de Derecho y cree que el proceso ha estado "trufado de conflictos de interés.

Así lo ha sostenido en una entrevista en 'La hora de La 1' de 'TVE', que ha recogido Europa Press, en la que ha sido preguntada por las palabras del magistrado Juan Ramón Berdugo, reveladas por Eldiario.es, durante un curso en las que ha dicho a sus alumnos que podían decir que les había dado la conferencia entre deliberación y deliberación para redactar la sentencia contra el fiscal general.

Además, estas se suman a las de Andrés Martínez Arrieta quien también afirmó, ante los alumnos de un curso en el Colegio de la Abogacía de de Madrid --que es una de las acusaciones populares en el caso--, que se iba a redactar el fallo, desvelando así que iba a ser él quien lo hiciera y no la magistrada que inicialmente debía redactarlo.

Para la ministra de Sanidad, se han ido produciendo, en torno al proceso que ha concluido con una condena de dos años de inhabilitación a García Ortiz, "pequeños escandalitos que se convierten en un gran escandalazo".

En su opinión, los jueces del Tribunal Supremo, con estas actitudes, demuestran que "frivolizan" con el Estado de Derecho. "Hace un flaquísimo favor a la confianza de los ciudadanos y ciudadanas", ha espetado la ministra dirigiéndose a los magistrados del Supremo. De hecho, considera que el procedimiento contra García Ortiz ha sido "cuando menos irregular y trufado de conflictos de interés".