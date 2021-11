Montalbán, candidata de PSOE al TC, se compromete a ejercer con arreglo al espíritu de concordia de la Constitución

"En la cultura del garantismo me he formado y me reconozco", ha señalado el magistrado Juan Ramón Sáez

Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y candidata del PSOE a ocupar una de las vacantes del Tribunal Constitucional, se ha comprometido este martes a "ejercer la magistratura con arreglo al espíritu de concordia de la Constitución española y con pleno sometimiento" a su ley en el caso de ser elegida.

Así se ha expresado durante la Comisión de Nombramientos que tiene lugar en el Congreso de los Diputados, órgano del que previsiblemente recibirá los avales necesarios, y sin haber recibido ninguna oposición por parte de los representantes políticos. La única tacha ha sido la presentada por el del Grupo Plural, Josep Pagés, que ha criticado la opacidad de la negociación entre PP y PSOE.

Con todo, y pese a cargar contra lo que considera un "acto de partidismo extremo", Pagés ha reconocido que Montalbán "no tiene responsabilidad" en esa negociación y ha elogiado su perfil, que considera "idóneo". La magistrada también ha recibido los elogios de PSOE, PP y Unidas Podemos, que han alabado su aptitud técnica y su currículum.

A este respecto, Montalbán ha descartado referirse a las "circunstancias" que han rodeado su candidatura así como a la cuestión planteada por la diputada 'popular' Isabel Borrego, que le pedido que se refiriese al "establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación".

"Eso tendrá que conocerlo el TC, habrá que estar a ese momento y prefiero no decidir sobre algo que puede llegar a la mesa del propio TC para no tener que contaminarme. Ruego que me disculpe, habrá que decidirlo en Pleno", le ha respondido la magistrada.

CONFÍA EN ACELERAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN

Con todo, Montalbán si ha sido más explícita a la hora de contestar al diputado del PSOE Odón Elorza, que le ha preguntado cómo podrían agilizarse cuestiones de inconstitucionalidad pendientes. "Realmente es deseable que todos los órganos den una respuesta pronta y eficaz a los problemas que se le plantean, porque uno de los requisitos para la eficacia de las resoluciones es la prontitud y la rapidez", ha reconocido la magistrada.

En esta línea, Montalbán ha mostrado su confianza en que el tribunal de garantías encuentre la forma para acelerar estas decisiones aunque ha reconocido que desconoce "cómo está en la actualidad el sistema y cómo está programado el señalamiento de las cuestiones".

"Para el caso de ser nombrada quiero seguir mi experiencia de vida y profesional reiterando mi compromiso y empeño con los valores constitucionales y con la función asignada de ser garante del Estado de derecho con imparcialidad e independencia de los demás órganos constitucionales", ha defendido.

JUAN RAMÓN SÁEZ, CON RESPONSABILIDAD

Por su parte, el segundo candidato propuesto por el PSOE, el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez, ha señalado que recibe con responsabilidad el nombramiento dada la relevante misión del TC. Ha repasado su dilatada experiencia en la judicatura, ejerce desde hace 36 años, y ha recordado que además de licenciado en Derecho lo es también en Periodismo.

Además, ha indicado que es fiscal en excedencia, número 1 de su promoción, y que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial en 1996, donde se encargó del servicio de inspección de tribunales. Al hilo, ha indicado a los diputados presentes que en materia de formación ha realizado investigaciones, ha impartido clases y conferencias y ha escrito artículos y libros jurídicos sobre materias relacionadas con problemas jurisdicción y derechos fundamentales.

Sobre el papel que debe abordar a partir de ahora, ha reconocido que el juez constitucional "comparte misma cultura y dinámica" que el juez instructor, y ha aseverado que la Constitución es la primera norma que rige el día a día de la judicatura. "En la cultura del garantismo me he formado y me reconozco", ha insistido.

Si bien todos los diputados que han participado en la Comisión han avalado su idoneidad para el puesto --Cs y VOX se han ausentado-- ha destacado la intervención del parlamentario de Junts, Pages, quien ha resaltado la sentencia en la que participó Sáez y que absolvió al mayor de los mossos Josep Lluis Trapero. "Me felicito de que una de las personas que presidía la sala sea de las propuestas porque la perspectiva de derechos está muy presente y nos tenemos que felicitar", ha dicho.

LOS CANDIDATOS

La Comisión de Nombramientos del Congreso ha examinado este martes a los candidatos acordados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional que habían caducado, así como los de los consejeros del Tribunal de Cuentas, también pendientes de renovación.

Esta Comisión, que preside la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha arrancado escuchando a los cuatro candidatos pactados por los dos partidos mayoritarios para el Tribunal Constitucional. Tanto Vox como Ciudadanos han anunciado que no participarían en la Comisión por ser un mero "teatrillo" o incluso una "traición" a las instituciones del Estado.

Los primeros en desfilar por la Cámara Baja, han sido los candidatos propuestos por el PP, Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, y la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel.

A ellos les han seguido en la mañana de hoy los aspirantes de la parte socialista: la propia Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.