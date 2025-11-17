Hacienda ofrece a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para 2026, 2027 y 2028

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha planteado este lunes a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para los años 2026, 2027 y 2028, lo que supone dotar a las regiones de un margen fiscal que alcanza los 5.485 millones, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

De cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, Hacienda ha convocado este lunes a los consejeros autonómicos para abordar los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas para los años 2026-2028.

El Ejecutivo ha ofrecido a las regiones una tasa de déficit del 0,1% para los tres años, la misma que se planteó el año pasado y que finalmente no aprobaron las Cortes Generales.

Ya desde Junts han advertido al Gobierno de que si plantean recuperar los mismos objetivos de estabilidad del año pasado --que ya votaron en contra--, volverán a rechazarlos. "Si presenta lo mismo va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado y esto es de pura lógica", señaló recientemente la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmando que debe haber un mayor reparto entre las instituciones como las comunidades autónomas.

Sin embargo, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideran que las administraciones regionales no necesitan mayor margen respecto a esa tasa de déficit del 0,1% del PIB.

"Con nuestras previsiones --que apuntan a un equilibrio presupuestario en 2026-- y con la regla de gasto nacional, no parece que el conjunto del subsector necesite un objetivo mayor de déficit", apuntó recientemente la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, quien participa también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes --sin derecho a voto--.

El año pasado el Gobierno llegó a presentar los objetivos relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña. Además, las Cortes Generales tumbaron la senda para los Presupuestos de 2025, lo que impidió sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

Tras la celebración del Consejo de Política Fiscal, el Consejo de Ministros aprobará mañana martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales.

De aprobarse la senda de estabilidad 2026-2028 por parte del Parlamento --ya que el 'techo de gasto' no se somete a votación en las Cortes Generales--, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de Presupuestos para su envío a las Cortes.