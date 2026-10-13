Podemos descarta integrarse en Frente Amplio y defiende el acuerdo con ERC abierto a otros partidos

La secretaria general de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Montero ha reaccionado al anuncio de Sánchez de adelantar las elecciones general- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha negado que su formación se vaya a integrar en Frente Amplio, defendiendo eso sí que su alianza con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, está abierta a otros partidos.

"Vamos a seguir hablando e intentando todas las formas de colaboración", ha sentenciado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha indicado que la gente progresista "está pidiendo acuerdos" entre diferentes, en los que se busquen "puntos de en común y formas de cooperación".

"Y eso es lo que estamos haciendo", ha insistido la dirigente de Podemos, que también ha vuelto a defender unas primarias como "la mejor de llegar a acuerdos" frente al "bucle infinito" que "no lleva a ninguna parte".

Dicho esto, Montero ha puesto en valor el acuerdo con ERC sobre el que van a trabajar y que, según ha explicado, "está abierto a que se incorpore quien quiera". "Que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que no estén hechas con la mejor voluntad", ha advertido.

SEGUIR TRABAJANDO PARA REPRESENTAR A LA IZQUIERDA

Previamente, en otra entrevista en la 'Cadena Ser', Montero ha defendido la alianza de su formación con ERC como una candidatura que representa "a esa mayoría de izquierdas" y ha evitado pronunciarse sobre la "puerta abierta" que le ha ofrecido Frente Amplio para unirse a la confluencia con Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida. "Prefiero mi silencio porque creo que es lo que mejor puede contribuir a que las cosas vayan bien", ha sentenciado.

En este contexto, ha señalado que Podemos va a "contribuir" a la candidatura de ERC y hará "equipo" con Gabriel Rufián "en todo el territorio" de cara a las elecciones generales.

La dirigente de la formación morada ha subrayado que el espacio que forma con Rufián está abierto a que se sumen otros partidos, como los de Frente Amplio, y ha defendido que la gente progresista pedía un "marco de colaboración entre diferentes" que se ha conseguido con la alianza con ERC. "Hay que seguir trabajando para que mucha más gente esté ahí y para que esa candidatura represente a esa mayoría de izquierdas", ha apostillado.