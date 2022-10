Montero precisa que el Gobierno no llevará al Congreso la reforma de la sedición si no hay mayoría para aprobarla

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado este miércoles en los pasillos del Congreso que el Gobierno no llevará a la Cámara Baja una reforma del Código Penal para reformar, entre otros, el delito de sedición, mientras no exista una mayoría para poder aprobarla, algo que, ha recalcado, ahora "no ocurre".

Con esta puntualización la titular de Hacienda ha matizado las palabras que ella misma había pronunciado desde la tribuna de oradores en su turno de réplica a ERC en el marco del debate presupuestario.

A la demanda del diputado republicano Joan Margall de avanzar en la "desjudicialización" del conflicto político catalán, la ministra había contestado reafirmando el compromiso del presidente Pedro Sánchez de llevar al Congreso la reforma del Código Penal para homologar estos delitos a los estándares europeos.

"Si en algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más, para nada. En el fragor del debate no siempre uno termina de completar la frase", ha explicado después la ministra en los pasillos del Congreso.

En este contexto, ha dejado claro que la voluntad de Sánchez es "ser capaces de homologar algunas figuras del Código Penal", entre ellas la sedición, a las de otras legislaciones europeas, pero que no se impulsará esa reforma si no se cuenta los votos necesarios par hacerla realidad.

LOS NÚMEROS NO DAN

"Tendríamos que tener en su momento la mayoría suficiente para poder traerla", ha indicado, asumiendo que Sánchez viene insistiendo en que, de momento, esos números no salen.

Por último, Montero ha insistido en que el apoyo de ERC a los Presupuestos para 2023 no está condicionado a la reforma del delito de sedicion "en ningún caso". "Aquí no hablamos de otro tema que no sean las cuentas", ha zanjado.

Preguntado sobre la matización realizada por la ministra, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha evitado ahondar en el asunto y se ha limitado a repetir, como viene haciendo en las últimas horas que "hay que hablar menos" en público sobre esta cuestión.