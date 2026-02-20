Montero pide una candidatura única de izquierda para no desperdiciar voto y aplaude la iniciativa de Rufián

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 20 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de la "fragmentación" de las fuerzas a la izquierda del PSOE que puede producir un "desperdicio" de votos y por tanto aplaude todos los intentos de conseguir una candidatura unitaria.

Aunque ve al portavoz de ERC en el Congreso, el independentista Gabriel Rufián, --que está impulsando una iniciativa en esta línea-- "muy identificado con Cataluña", considera "loable" todo intento de unificar el voto a su izquierda porque, asegura, eso les permitirá "sumar" de cara a las próximas elecciones generales.

Montero ha hecho estas declaraciones este viernes, en los Desayunos de Europa Press Andalucía, después de que Rufián abogase por un modelo en el que las fuerzas nacionalistas e independentistas de izquierda como ERC y Bildu puedan participar en una candidatura unitaria en toda España. Además, llegó a decir que "representar a alguien de Algeciras" (Cádiz) no le hace menos catalán o menos independentista.

En defensa de Rufián, Montero ha dicho que "pertenece a un partido independentista, aunque piensa que la expresión en Madrid o Andalucía de diferentes formaciones políticas, perfectamente podrían concurrir bajo un mismo paraguas".

La también 'número dos' del PSOE y candidata a las elecciones autonómicas en Andalucía considera que "está muy identificado con Cataluña" y cree que nunca se presentaría por otra circunscripción, aunque insiste en aplaudir todos los intentos de unidad. "A mí me parece muy bien todos los intentos que a la izquierda del PSOE intenten aglutinar ese voto", ha insistido.

DESPERDICIO METABÓLICO DEL VOTO

Montero ha alertado de que la fragmentación de "muchas fuerzas políticas captando ese voto" a la izquierda producen "desperdicio metabólico del voto" es decir que "ese voto que quiere una expresión desde la izquierda se pierde en el camino".

A su juicio "es loable" que se intente hacer y se pueda "transitar por ahí" aunque ha expresado su respeto a los debates internos de todas las formaciones para decidir el modo en que concurren a las elecciones.

Insiste, no obstante, en que el PSOE "aplaude cualquier iniciativa que permita unificar, agregar el voto que se está produciendo a su izquierda" porque eso, asegura, les permitirá "sumar" y espera que puedan superar "las diferencias" y ser capaces de articular una propuesta electoral que les permita aprovechar al máximo posible el voto progresista.