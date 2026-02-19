Adelante antepone "obsesión" por problemas de los andaluces a la unión de izquierdas diseñada "en salones de Madrid"

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Junta, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha blandido este jueves "nuestra obsesión por los problemas de andaluces" ante la presentación de la propuesta que hizo la jornada anterior en Madrid el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para unificar las candidaturas de la izquierda y haya una única lista provincial.

Ha alertado de la tendencia de "las izquierdas pendientes de qué se dice en determinados salones de Madrid" por cuanto de esa forma "no hay nadie pendiente de las necesidades de los andaluces".

En declaraciones a los medios de comunicación en Algeciras (Cádiz), tras reunirse con representantes de la plataforma del tren, ha esgrimido sobre esa iniciativa para que en cada provincia haya una sola lista de la izquierda que "me da miedo que las izquierdas estén otra vez en las peleítas de siempre y lo que se dice en la M30 y no en los problemas de la gente".

Ha apelado el portavoz de Adelante Andalucía a que ese debate se debe afrontar "cuando lleguen las elecciones generales" y que en ese momento electoral el propósito será mostrarse ante el electorado como "una fuerza andalucista" y asimismo "muy crítica con la deriva del gobierno del Partido Socialista".

José Ignacio García ha señalado que "estar con los problemas de la gente" debe ser "la prioridad" para "combatir a la derecha, a la extrema derecha", antes de preguntarse "por qué crece la extrema derecha", para sostener aquí que la mejora de sus resultados obedece a que "el Gobierno no está solucionando el problema de la vivienda, no está topando los precios de los alquileres o no está acabando con la especulación inmobiliaria".

Ha inferido de su razonamiento el portavoz de Adelante Andalucía que "cuando no se solucionan los problemas reales de la gente, hay una parte de la gente trabajadora que mira a la extrema derecha", por lo que ha instado a los dirigentes políticos a que "fuéramos a lo más básico", que ha concretado en "las preocupaciones de la gente" y de esa forma "dejarnos de la izquierda que siempre habla de sí misma y hablar un poquito de las preocupaciones del día a día y de Andalucía".

El candidato de Adelante en las elecciones autonómicas previstas en el primer semestre de este año ha enumerado problemas andaluces como "la vivienda, las privatizaciones de la sanidad del señor Moreno Bonilla, de cómo se están cerrando aulas en la educación pública", para concretar que en el caso de la Formación Profesional "no hay plazas y la gente se tiene que ir a la privada con pagar 4.000 euros", a lo que ha sumado "las privatizaciones de la Universidad".