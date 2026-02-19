Maíllo cree que a Por Andalucía sólo le "queda crecer":"Si movilizamos a la izquierda, ganamos y hay gobierno de cambio"

Imagen de este miércoles del encuentro del coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, con una delegación de CCOO-A sobre educación. (Foto de archivo). - POR ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha sostenido este jueves que a la coalición Por Andalucía cuya candidatura a la Junta encabeza en las próximas elecciones autonómicas, sólo le "queda crecer" en expectativa de voto, y "si movilizamos a la izquierda andaluza, ganamos y hay gobierno de cambio".

Así lo ha manifestado el dirigente de IU en una atención a medios en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en la que ha defendido que Por Andalucía "quiere ser como esa Andalucía solidaria que atiende a quien más lo necesita, y queremos hacerlo desde el Gobierno" de la Junta, por lo que en dicha coalición apuestan por "participar" en un Ejecutivo andaluz que "esté al servicio de la mayoría, que sea solidario con la gente que lo necesita, que cubre y protege a las familias más vulnerables que necesitan un Estado y una administración fuerte".

Al hilo, ha reivindicado propuestas de la coalición como la de "topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas", "establecer una política de parque público de vivienda que garantice precios asequibles", desde la premisa de que "la vivienda es un derecho humano, y con los derechos humanos no se comercializa".

Además, ha indicado que el proyecto que encabeza quiere "intervenir en el precio de la compra de los productos básicos, y eso solamente se puede hacer desde el Gobierno", y en este contexto ha considerado que en Andalucía habrá que decidir en las próximas elecciones por "qué carril quiere avanzar" su sociedad, si por "el de seguir privatizando y destrozando los servicios públicos, o por el de recuperación de la dignidad de los servicios públicos", como la sanidad, la educación y los servicios sociales, ha abundado.

Maíllo ha augurado que Andalucía "va a dar, como siempre lo da en muchos otros momentos de la historia, una lección al resto del país", y desde Por Andalucía van a ser "garantía de que no llegue la extrema derecha" a la Junta.

Ha indicado que "los escenarios" actuales "son complejos", pero el candidato de Por Andalucía confía en estar "a la altura del momento histórico", con la unión de "mucha gente para decir que queremos ser útiles" con iniciativas como las citadas.

ANTE LAS ENCUESTAS

A Maíllo le han preguntado por el sondeo con datos de intención de voto que este pasado miércoles publicaba el grupo Publicaciones del Sur, basada en 2.400 entrevistas realizadas entre el 2 y el 13 de febrero, que auguraba para las próximas elecciones andaluzas una victoria del PP-A rozando la mayoría absoluta con la que dicho partido ha contado en esta legislatura, y que pronosticaba que, en el ámbito de las formaciones a la izquierda del PSOE-A, Adelante Andalucía aumentaría representación hasta el 7,6% de los votos, superando en 1,8 puntos a Por Andalucía, que logró cinco escaños en los comicios andaluces de 2022.

Maíllo ha apuntado que en las próximos días saldrán más encuestas, incluido el 'Barómetro Andaluz' de la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), y al respecto será "interesante" observar sus "entrañas" para "saber en el sentido cualitativo cuáles son las preocupaciones de los andaluces, que además son coincidentes en todas", según ha apuntado.

"Después está el aspecto performativo" de estas encuestas, según ha apostillado Maíllo, que ha defendido que acaba de ser nombrado candidato de Por Andalucía, por lo que al frente de dicha coalición "ya hay una referencialidad que no ha habido en este tiempo en cuanto a quién iba a ser la persona que encabezara la candidatura".

Para Maíllo, la coalición que lidera cuenta con "un suelo garantizado", y "solamente nos queda crecer", por lo que en Por Andalucía están "muy optimistas", porque "frente a, quizás, otros proyectos, nosotros estamos muy pegados a la piel, hablamos con la gente, nos tocamos", y de actos como uno que mantuvo este pasado miércoles en Conil de la Frontera (Cádiz), percibe que cuentan con "unas muy buenas perspectivas de cambio".

Maíllo ha agregado que "la clave del éxito" de su propuesta política "no es tanto arrebatarle votos a un Partido Popular que tiene un índice de fidelidad alto", sino que tiene que ver con "sacar del sofá de la abstención a amplios sectores de izquierda a los que tenemos que convencer de que las elecciones andaluzas son clave".

"Estoy convencido de que nuestro éxito va a depender de que, si movilizamos a la izquierda andaluza, ganamos y hay un gobierno de cambio", ha declarado el líder de IU, que ha advertido de que "va a haber muchas encuestas" en los próximos meses que serán "performativas", en el sentido de que "intentan crear un estado de ánimo", y "ciertas élites económicas, financieras y mediáticas de Andalucía van a dopar a determinadas fuerzas políticas" a las que "sienten más aliadas o menos perjudiciales para sus intereses".

Al respecto, Maíllo ha indicado que las encuestas las verán desde Por Andalucía como un "estado de opinión", pero apuestan por valorar "la encuesta real" que llegue el día de las elecciones previstas para este año, porque, en su opinión, actualmente "se está dopando a determinadas organizaciones para crear esa especie de constructo imaginario de que aquí es irreversible la victoria de la derecha, y nosotros no vamos a morar en esa trampa", según ha advertido para finalizar.