Montero: "Veremos hasta dónde puede llegar con sentido común la delegación de competencias" a Cataluña sobre migración

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado este viernes que "veremos hasta dónde puede llegar con sentido común el alcance de la delegación de competencias" que el Ejecutivo ha acordado con Junts para la Generalitat de Cataluña en relación a la política migratoria, en el marco de la "ley orgánica" que, según ha subrayado, habrá que elaborar para abordar esta cuestión.

Así lo ha trasladado la también vicesecretaria general del PSOE en el marco de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla en el que ha defendido que "exactamente lo que se ha pactado con Junts ha sido una delegación de competencias que está en el marco del artículo 150.2 de la Constitución, donde se establece que, a través de leyes orgánicas, el Gobierno de España, sin perder la titularidad de la competencia, pueda hacer una delegación de competencias".

En ese sentido, ha incidido en que habrá que elaborar dicha ley orgánica, "que se discuta, que se debata, que se vea el perímetro que alcance y que se pacte con el resto de formaciones políticas que puedan estar en la disposición de avanzar en este sentido". A la pregunta de "hasta dónde va a llegar el alcance de esa delegación" ha respondido que "de eso se trata a la hora de abordar esa ley orgánica".

María Jesús Montero también ha citado el reciente "pacto migratorio" alcanzado en el seno de la Unión Europea como el marco de que "contextualiza todo lo que tengamos que hacer en esa ley orgánica", y que ha sido "alguno de los éxitos de la Presidencia europea" que ha ejercido el Gobierno de España.

Ha agregado que habrá que ver también "si hay otros territorios que aspiran, como ha dicho el País Vasco, a poder ejercer" esa competencia, y ha defendido que de lo que se trata es de "ser capaces de construir una España que permita una gobernabilidad en cogobernanza, como estamos desarrollando en la actualidad, en la que aquello que sea interesante pueda estar más cerca del lugar donde se prestan los servicios o donde se acogen las personas".

EL PP NO QUIERE SALVAR A SÁNCHEZ

A la pregunta de "hasta dónde están dispuestos a ceder" los socialistas con partidos independentistas para seguir gobernando, la vicepresidenta ha respondido subrayando que "todos los votos importan y hay que pactar con todos", y ha agregado que le "encantaría poder llegar a acuerdos con el Partido Popular", pero si los 'populares' "simplemente no van a salvar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tendremos que pactar con todos todo el tiempo".

En todo caso, la dirigente socialista ha indicado que en su partido estarán dispuestos a llegar "hasta donde entendamos que está el sentido común, el sentido de Estado en relación con el Gobierno de España", al tiempo que ha defendido que, en democracia, "acordar no puede nunca entenderse como una humillación".

RELACIÓN DEL PSOE CON JUNTS

Montero ha apostillado que "la confianza" que pueda existir entre el PSOE y Junts "no se establece en el plazo de un mes ni de dos meses", pero "se hace camino al andar", si bien ha saludado como "una buena noticia para la democracia" que un partido como el independentista catalán que se había situado "fuera de la Constitución" y que en la legislatura anterior votó en contra de "todas y cada una" de las iniciativas del Gobierno "vuelva al diálogo".

De igual modo, y en alusión a EH Bildu sin citarlo, ha sostenido que también se tiene que "interpretar como una buena noticia para la democracia que formaciones políticas que afortunadamente hace muchísimos años ya dejaron atrás definitivamente la violencia" se reincorporen "a las instituciones para, a través de la palabra, discutir las aspiraciones o las cuestiones que ellos consideren que forman parte de su ideología".

"NO" A UN REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN EN CATALUÑA

A la pregunta de si "la estación de destino de la negociación con los independentistas es el pacto fiscal, una suerte de 'cupo catalán'", la ministra de Hacienda ha respondido que "no", que "la estación de destino con los grupos nacionalistas catalanes en este caso tiene que ser una conformación del autogobierno en Cataluña que permita llevar adelante 40 años más, como hemos tenido anteriormente, de convivencia pacífica, de democracia, de capacidad de entendimiento con mayor confortabilidad entre todas las partes que convivimos para poder entre todos contribuir al interés general".

María Jesús Montero ha querido dejar claro, en todo caso, que el PSOE "no" contempla permitir un "referéndum de autodeterminación" en Cataluña. "Lo podemos decir más alto, más fuerte", y "algunos pueden creerlo o no creerlo", pero el PSOE "no" contempla esa consulta, ha enfatizado la vicesecretaria general socialista, que al respecto ha indicado que su partido "no se ha movido de la posición que ha mantenido siempre respecto a la estructura territorial de España".

La vicepresidenta se ha retrotraído a los años de la aprobación de la reforma del Estatuto de Cataluña y a lo que el Tribunal Constitucional "tumbó" del mismo, y en ese sentido ha indicado que "venimos de una situación generada con motivo" de la "impugnación" que el PP realizó de "artículos" de dicho Estatuto que "se había votado mayoritariamente" a favor por parte de los catalanes, y que "frustró las expectativas de muchos ciudadanos".

De ahí, según ha abundado, deriva "todo un proceso de falta de entendimiento con Cataluña que provocó la situación del 'procés'" independentista que, "por supuesto, exige la condena de todos" porque implicó "unos hechos gravísimos que hay que condenar permanentemente, porque se situaron directamente fuera de la ley y de la Constitución", según ha manifestado.

De igual modo, ha querido negar que el Gobierno esté acordando con formaciones independentistas medidas que "abren la puerta a supuestos agravios, a supuestas concesiones que ponen en peligro la igualdad de los españoles o que alimentan esa España asimétrica o de varias velocidades", y frente a ello ha defendido que "todo lo que hace" el Ejecutivo se rodea de un "marco claro" como es "la Constitución, el respeto al ordenamiento jurídico vigente y, sobre todo, a los estatutos de autonomía, al modelo autonómico en su integridad, que es la configuración territorial que nos hemos dotado el conjunto de los españoles hace ya más de 45 años", según ha aseverado.

Además, ha apuntado que el Gobierno apuesta por "seguir aportando normalidad y sentido común a la situación en Cataluña después de la convulsión" de la "década pasada y fundamentalmente de lo que supuso el 'procés'", y ha defendido que la actitud de "negar la realidad" o de "esconder la cabeza ante los problemas o judicializar la política", que es lo que, en su opinión, practicó el anterior Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy ante este "desafío independentista", sólo "sirvió para retroalimentar a las partes que estaban en conflicto".

BALANZAS FISCALES

Por otro lado, se ha referido también al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para "publicar los datos que permitan la elaboración de las denominadas 'balanzas fiscales'", y al respecto se ha reafirmado en su posicionamiento de que "son las personas y no los territorios quienes contribuyen a la Hacienda pública", y esto "no es un tema de agravio entre territorios".

"Eso no tiene nada que ver con que unas comunidades sean más solidarias que otras con el resto", ha añadido la vicepresidenta, que ha zanjado que "un contribuyente andaluz es tan solidario como uno catalán o madrileño".