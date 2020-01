Montesinos (PP) critica que Sánchez acude al debate de investidura tras "la negociación más opaca de la historia"

Publicado 03/01/2020 15:03:09 CET

Dice que Sánchez durante semanas ha "ocultado" su negociación con nacionalistas y ERC porque "se avergüenza de ella"

MÁLAGA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acudirá al Congreso de los Diputados al debate de investidura "tras protagonizar la negociación más opaca que se recuerda en España con aquellos que quieren destruirla". Además, ha pedido a los 'barones' socialistas que se rebelen porque "el silencio" les hace "responsbles de la deriva del PSOE".

"Durante estas semanas Sánchez se ha negado a rendir cuentas ante la opinión pública y ha llegado a dejar a los periodistas en los pasillos de las Cortes Generales para no responder a sus preguntas", ha asegurado Montesinos en una rueda de prensa en Málaga.

Montesinos ha argumentado que Sánchez "ha ocultado esa negociación porque se avergüenza de ella, por eso la investidura se celebra en plenas fiestas navideñas". Además, ha destacado que "no quiere que los españoles sepan lo que ha pactado con aquellos que quieren destruir España; porque no quiere que los españoles, a través de los medios de comunicación, le echen en cara su hemeroteca, que no vale absolutamente nada".

Al respecto, ha señalado que el pacto del PSOE y ERC "liquida la soberanía nacional con la consulta independentista, acaba de un plumazo con la igualdad de todos los españoles, con la mesa de gobiernos bilaterales y hace añicos la legalidad vigente al hablar de superar la vía judicial de un conflicto político que es absolutamente inexistente".

"Como denunciamos en un primer momento por parte del PP, Pedro Sánchez siempre quiso el pacto que ahora ha cosechado, que ahora consuma con Podemos y con los independentistas; para ello ha cruzado todas las líneas rojas con tal de seguir en el poder, con tal de seguir en Moncloa", ha resaltado.

"PEDRO SÁNCHEZ ES UN PELIGRO PARA ESPAÑA"

Por estos motivos, Montesinos ha considerado que "Pedro Sánchez es un peligro para España", por lo que desde el PP dicen "alto y claro" que "no debe ser presidente del Gobierno quien ataca de esta forma a nuestra nación".

Así, Montesinos ha avanzado que el presidente del PP Pablo Casado protagonizará un discurso de defensa de la Constitución y de España. "Va a lanzar un mensaje de tranquilidad a los españoles. Hoy hay muchos ciudadanos, muchos compatriotas que están hondamente preocupados y a ellos se va a dirigir Casado y les va a decir que seremos el muro de contención ante los planes de Sánchez y sus socios", ha indicado.

"No vamos a consentir que se cambie el marco constitucional, no vamos a permitir que se lleve a cabo un referéndum ilegal, o que se haga borrón y cuenta nueva con los fugados y condenados con aquellos que perpetraron el golpe de el 1 de octubre", ha subrayado.

OFENSIVA CONTRA TORRA Y JUNQUERAS Y CRÍTICAS AL PNV

En esta línea, Montesinos ha recordado que el PP lleva a cabo una "ofensiva legal y parlamentaria en defensa del interés general, en defensa de todos los españoles".

"Desde el máximo respeto a la Junta Electoral Central y denunciando sin ambigüedades las presiones que ha sufrido, nos reafirmamos en que Torra no puede ser presidente de la Generalitat de Cataluña, ni tampoco puede ser diputado autonómico; como tampoco Junqueras puede ser eurodiputado, por eso presentamos sendos recursos ante la Junta Electoral Central, para que de forma automática sean destituidos", ha concretado.

Por otro lado, ha apuntado que Sánchez se ha comprometido con el PNV a "adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de distintas naciones, y no lo vamos a permitir".

"Marlasca se comprometió a que la Guardia Civil no se movería de Navarra. Ahora como pago al PNV los echa para que Sánchez sea presidente del Gobierno, cueste lo que cueste, al precio que sea y engañando a todos, también a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", ha dicho, a lo que ha añadido que "el PP siempre va a estar con la Guardia Civil y la Policía Nacional".

LLAMAMIENTO A LOS BARONES SOCIALISTAS

Por último, Montesinos ha remarcado que Sánchez "ha elegido lo peor para España y los barones del PSOE son cómplices con su silencio, también los diputados del PSOE que votarán mañana en el debate de investidura a favor de la venta de España". A todos estos ha dicho en nombre del PP que "aun están a tiempo y todavía pueden pararle los pies a Pedro Sánchez".

"Hacemos un llamamiento a todos los socialistas a que vuelvan al constitucionalismo, a la defensa de la igualdad de todos los españoles, a que se rebelen contra Pedro Sánchez, que lo hagan hoy mismo y digan 'basta' ante esta deriva absolutamente histórica del máximo representante del PSOE", ha apuntado.

Montesinos ha señalado que "el silencio de los barones territoriales del PSOE no les exculpa, todo lo contrario, les hace responsables de la deriva del PSOE, como lo es también el señor Sánchez".

LOS SOCIALISTAS MALAGUEÑOS, "CÓMPLICES"

Además, el vicesecretario de Comunicación del PP ha asegurado que los diputados y senadores del PSOE malagueño son "cómplices del pacto de Sánchez con los independentistas, y los malagueños tomarán buena nota de ello".

"¿Están de acuerdo con que Sánchez haya pactado un referéndum en Cataluña? ¿De verdad piensan que esto es lo que quieren los vecinos de Málaga?", ha preguntado Montesinos en una rueda de prensa a los socialistas malagueños, a quienes además ha animado "a salir a la calle y preguntar a los vecinos qué opinan de las negociaciones de Sánchez para formar gobierno".

Precisamente, el dirigente 'popular' ha anunciado que el PP presentará en el Parlamento andaluz, en los ayuntamientos malagueños y en la Diputación una moción para frenar la deriva independentista del Gobierno que intenta conformar Pedro Sánchez.

"Con esta iniciativa exigimos a Sánchez que no asuma la terminología independentista, que no articule mesas de negociación como si se tratara de una cumbre entre dos países y que no se establezca ningún diálogo fuera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña", ha resumido el dirigente 'popular'.