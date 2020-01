Montesinos (PP) reitera que la reunión de Sánchez y Torra no debe producirse: "Le tiene que decir que se vaya a su casa"

Publicado 29/01/2020 12:32:15 CET

Asegura que iniciarán "una ofensiva legal y parlamentaria en defensa del interés general"

MÁLAGA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha vuelto a emplazar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no reunirse con su homólogo en la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, la próxima semana. Es más, ha señalado que lo que le tiene que decir Sánchez al dirigente catalán es "que se vaya a su casa porque no representa a todos los catalanes".

"Esa reunión no debe producirse, el señor Quim Torra está inhabilitado por la justicia, que ha dicho que no puede tener su escaño en el Parlament y el Estatuto catalán dice que sin ese escaño no se puede ser presidente en la Generalitat", ha sostenido Montesinos, quien ha informado de que iniciarán una "ofensiva legal y parlamentaria en defensa del interés general".

El dirigente del PP ha recordado las palabras de Sánchez cuando se produjeron los disturbios en Cataluña "y dijo que no tenía nada que hablar con Torra porque se situó del lado de los violentos". "La hemeroteca en el caso de Pedro Sánchez es total y absolutamente demoledora", ha sostenido.

Montesinos ha incidido en que entre esas palabras y la actualidad ha habido "unas elecciones generales y que Sánchez, para seguir en Moncloa, se ha tenido que echar en brazos de aquellos que quieren acabar con la igualdad de los españoles, la soberanía nacional y la Constitución".

"Así se lo han exigido los independentistas y por eso se va a reunir con Torra", ha reiterado, preguntando al presidente del Gobierno central si en esa reunión, "que no se debería de producir, le va a decir a la cara que haga las maletas y se vaya a su casa, que respete las reglas del juego, el Estado de derecho y la Constitución".

A juicio del vicesecretario de Comunicación 'popular', Sánchez "tiene que elegir estar con los que atacan la Constitución o con los que están con nuestras instituciones y el Estado de derecho".

OFENSIVA LEGAL Y PARLAMENTARIA DEL PP

En este punto, ha subrayado que el PP hará "una ofensiva legal y parlamentaria en defensa del interés general". "Si Sánchez no defiende a los ciudadanos, los vamos a defender nosotros en la justicia, en el Parlamento y en las instituciones; se trata de defender la Constitución".

"Esto no va de colores políticos sino de defender la Constitución y las instituciones y vamos a estar a la altura", ha enfatizado el dirigente nacional del PP.