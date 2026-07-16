Montse Mínguez celebra el fallo del TJUE: "Ya no hay excusas para aplicar la Ley de Amnistía"

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa . - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha afirmado que, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "ya no hay excusas" para aplicar la Ley de Amnistía, a la que ha valorado como un "éxito colectivo".

"Evidentemente, ahora estamos en tiempos judiciales, y en los tiempos judiciales no podemos interceder, pero ya no hay más excusas para aplicarla. Que de hecho, ya se estaba aplicando", ha declarado Mínguez en una entrevista en '24 Horas de RNE', recogida por Europa Press.

El TJUE ha avalado este jueves la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

Preguntada por ello, la portavoz socialista ha asegurado que estaban convencidos de que "el recorrido de esta ley era plenamente legal". Asimismo, ha defendido que la aplicación de la norma "ha cambiado el escenario político" tanto en Cataluña, "que nada tiene que ver con la que heredamos en 2018", como en España.

En ese sentido, Mínguez ha insistido en que la amnistía ha permitido "devolver a Cataluña la paz social e institucional". "Yo creo que hasta el Partido Popular, que como siempre llega tarde, está celebrando este éxito", ha sostenido.

En cualquier caso, ha respondido a las críticas del PP afirmando que la única ley inconstitucional "fue la que aprobaron ellos cuando hicieron la ley de amnistía fiscal para beneficiar a los suyos".